Fenyő Miklós úgy tekint Szandira, mintha a lánya lenne

Tinédzser volt még Pintácsi Alexandra, azaz Szandi, amikor Fenyő Miklós felfedezte. A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett, eMeRTon-díjas zenész, a Hungária alapítója, zenekarvezetője a Kossuth Rádió Örökzöld című műsorában vendégeként idézte fel közös történetüket.

Fenyő Miklós a hazai könnyűzene egyik meghatározó alakjaként több mint öt évtizedes pályafutást tudhat maga mögött: zeneszerzőként, előadóként és producerként is maradandót alkotott. Újító formációival és szólókarrierjével is jelentős sikereket ért el, valamint fiatal tehetségek, például Szandi pályafutását is egyengette. Felfedezettjéről meghatódottsággal a hangjában beszélt a Kossuth Rádió vendégeként.

„Szandi a pályám ékköve. Egy csoda, hogy az utamba sodorta a sors. 13 éves sem volt még, amikor először hallottam énekelni. Elsőre fellelkesített a hangja, mert hozzá hasonló, ösztönös tehetségeket csak az amerikai countryénekesek között láttam. Rögtön eldöntöttem, dalokat írok neki és segítem őt” – emlékezett vissza Fenyő Miklós az Örökzöld című műsorban arra a pillanatra, amikor felfedezte az ifjú tehetséget, aki többszörös platinalemezes előadóvá vált támogatásával. A zenész hozzátette, a szakmai sikerek mellett azért is fontosnak tartja találkozásukat, mert olyanok lettek egymásnak, mint apa és lánya.

A műsorban Fenyő Miklós a sikerek mellett őszintén beszélt karrierje nehezebb szakaszáról is. Mint mondta, bár életpályája bővelkedik csúcspontokban, nem volt mindig egyenes az út, különösen akkor, amikor a Hungária feloszlott. „Hirtelen ott hagytak engem a slamasztikában. Megjelent az R-Go, majd a Dolly Roll, és zenésztársakból versenytársakká lettünk. Érdekes időszak volt” – jegyezte meg Fenyő Miklós, aki a Szív, zene, szerelem című albumnak köszönhetően új lendületet kapott, mivel az olyan szakmai és anyagi megerősítést is hozott számára, amely lehetővé tette, hogy folytathassa a munkát. A teljes adás elérhető a Médiaklikken.

Örökzöld – jól ismert dallamok és ismeretlen alkotói történetek, minden szombaton 19:05-től a Kossuth Rádió műsorán.

Kiemelt kép: MTVA