A Jóravalók megmutatja: bárki tehet egy jobb világért

Sokan hihetik, hogy életükben nincs helye az önkéntességnek, a Duna Jóravalók című műsora azonban ennek épp az ellenkezőjét bizonyítja – mondta Rátonyi Kriszta új, szombattól látható műsoráról a Családi kör vendégeként. A sorsfordító tevékenységet végző hétköznapi hősöket bemutató magazin műsorvezetője tapasztalatait megosztva azt mondta, mindenki hozzájárulhat a világ jobbításához.

Már a kezdetekkor úgy érezte Rátonyi Kriszta, hogy neki találták ki a Jóravalók című műsort – árulta el a Családi körben a május 31-től látható, vadonatúj magazinműsor kapcsán, amelyben Duna műsorvezetője hétköznapi hősökkel tart, hogy lebilincselő történeteken és életutakon keresztül bemutassa önzetlen munkájukat. A mini portréfilmekben olyan embereket ismerhetnek meg, akik kérés nélkül segítenek – ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

A május 31-én 16:50-től látható első részben a műsorvezető szívéhez különösen közel álló területet mutat be. Rátonyi Kriszta vakvezető kölyök kutyusokat nevelő önkéntesekhez látogat el. „Ők egyéves korukig foglalkoznak, jórészt labradorokkal a nap 24 órájában. A kölykök később kiképzőhöz, majd látássérültekhez kerülve megváltoztatják valaki életét” – árulta el a tévés, akinek arra is lehetősége volt, hogy átélje, milyen feltétlen bizalommal rábíznia magát egy kutyára. „A kiképző felajánlotta, hogy a szememet eltakarva, egy vakvezető kutyával sétáljak. Különleges élmény volt megtapasztalni a megszokott érzékszervünk nélkül, azt elhallgattatva, csak a többivel figyelve rábízni magamat egy kutyára” – számolt be a forgatáson tapasztalt élményéről a műsorvezető. Rátonyi Kriszta – aki több karitatív kezdeményezés aktív szereplője –, úgy gondolja, a bizalom, az önkéntesség és a segítségnyújtás kéz a kézben járnak.

„Szép emberi sorsokat ismerhetünk meg szombat délutánonként a Jóravalókban a Dunán. Még adásba sem került az első rész, de már most sok ajánlás érkezik nézőktől, saját környezetükben élő önkéntes hősökről. Reméljük, az általunk bemutatott történetek ösztönzik majd az embereket. Talán azt hihetik, az életükben nincs olyan terület, ahol segíthetnek, a Jóravalók azonban bebizonyítja az ellenkezőjét. A világ alakulásához bárki hozzá tehet” – hangsúlyozta Rátonyi Kriszta.

A teljes beszélgetés újranézhető a Családi kör Médiaklikk-oldalán.

Családi kör – hétköznap délutánonként 13:45-től és 15:15-től a Dunán.

Jóravalók – új műsor szombatonként 16:50-től a Dunán.

Kiemelt kép: MTVA/Csöndör Kinga