Időutazás a televíziós operett fénykorába – A corneville-i harangok felújított változatban az M5-ön

Romantikus történetével, legendás dallamaival, a magyar színjátszás kiválóságaival, valamint megújult látvánnyal és hanggal tér vissza a képernyőre Jean-Robert Planquette ritkán látott zenés mesterműve, A corneville-i harangok. Az M5 kulturális csatorna május 31-én, 21 órakor – az MTVA Archívuma és a Filmiroda jóvoltából – felújított változatban tűzi műsorára a Magyar Televízió Zenés TV Színházának 1983-as produkcióját.

Egy letűnt világ kalandjait idézi meg A corneville-i harangok című operettfilm: egy üldözött márki, elrejtett örökösök, szerelmi bonyodalmak, egy kísértetjárta francia kastély és a végén természetesen a szerelem győzelme. A fordulatokban gazdag cselekmény a 19. századi operett hagyományait idézi, ám a televíziós feldolgozás olyan vizuális világgal és színészi játékokkal gazdagítja az élményt, amely ma is felkelti a nézők figyelmét.

A több mint négy évtizeddel ezelőtt bemutatott tévéoperettet most újrafényezett képpel és feljavított hangminőséggel csodálhatja meg a közönség. A filmélmény teljességéről sztárparádé is gondoskodik, hiszen a főbb szerepekben a korszak emblematikus művészei, mások mellett Miller Lajos, Szerencsi Éva, Cseke Péter és Bodrogi Gyula láthatók. A zenei kíséretet a Magyar Állami Operaház Zenekara szolgáltatta.

A magyar operettkultúra hagyományainak ápolása és megőrzése érdekében a közmédia kulturális csatornája január óta minden hónap utolsó szombatján 21 órától a műfaj legnagyobb közönségkedvenceit mutatja be felújított változatban. A hang- és videórestaurált változatok egyfelől nosztalgikus élményt nyújtanak, másfelől kulturális értékmentés valósul meg általuk, hiszen nemcsak egy korszakot idéznek meg, hanem lehetőséget adnak arra is, hogy a fiatalabb generációk is megismerjék, milyen volt, amikor a televízióban valóban színház született.

A corneville-i harangok – május 31-én 21 órától az M5-ön.

Felújított operettklasszikusok – minden hónap utolsó szombatján 21 órától az M5-ön.

Kiemelt kép forrása: MTVA