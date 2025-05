Dzsungel a víz alatt: trópusi világ burjánzik a Hévízi-tó mélyén – VIDEÓ

Egy dokumentumfilm izgalmas képekkel tárja elénk a tó alján burjánzó trópusi világot.

Hévízt a különleges meleg vizű termáltava tette ismertté, ám egy új film a tó alján rejtőző új ökoszisztémát is feltárja.

A Hévízi-tó Európában is egyedülálló, ez a világ legnagyobb tőzegfenekű, meleg vizű gyógytava,

amely Magyarország egyik legfőbb turisztikai célpontjának számít. A kellemes fürdővíz mélyén azonban egy meglepő trópusi világot fedeztek fel nemrég – számolt be a Dívány.hu.

A Vad Víz Stúdió által készített,

a Hévíz: Dzsungel a víz alatt című dokumentumfilm izgalmasan mutatja be a tó alján burjánzó, trópusi világot.

Fehér Zoltán, a film rendezője díjat is kapott alkotásáért, a legjobb 30 év alatti rendezőnek választották a Planet Lens Nemzetközi Természetfotó- és Filmfesztiválon.

A filmből kiderül, hogy mára

főként trópusi invazív fajok vették át az „irányítást” a tó mélyi ökoszisztémában,

melyek veszélyt is jelentenek az őshonos fajokra. A termálvíz hőmérséklete kedvező volt több olyan közép-amerikai, eredetileg díszállatként tartott halfaj számára is, mint ia tűzfejű tarkasügér, a bíborsügér vagy a jaguársügér is.

A sügérek hatalmas rajokban lepik el a tó élővilágát és fennáll annak a veszélye is, hogy idővel teljesen kiszoríthatják élőhelyükről az őshonos fajokat.

