Vatikán által kiadott és Erdő Péter által méltatott könyv jelent meg a moldvai magyarságról

Történelmi jelentőségű munka látott napvilágot a moldvai magyarságról – a Vatikán hivatalos könyvkiadója, a Libreria Editrice Vaticana adta ki Molnár Antal legújabb kötetét, melyet Erdő Péter bíboros is méltatott.

Molnár Antal, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgató-helyettese és a Történettudományi Intézet vezetője új könyvében a moldvai katolikusok 17. századi történetét dolgozza fel, korábban soha nem publikált források alapján. A csaknem 600 oldalas, angol nyelvű kötet címe:

Catholic Confessionalization in Early Modern Moldavia. The Synod of Cotnari and the Speculum Ordinis of Bartolomeo Bassetti OFMConv. (1642)

A kiadvány különlegessége, hogy ez az első olyan magyar szerző által írt tudományos kiadvány, amely a moldvai magyar közösség történetét közvetlenül a világegyház központjába juttatja el.

A kötet alapjául egy eddig ismeretlen 1642-es kézirat szolgált, amely a kutnári zsinat dokumentumait és az ott összeállított rituálét tartalmazza – a Speculum Ordinis címet viselő forrást Bartolomeo Bassetti itáliai minorita misszionárius és Bellinus Pál magyar pap jegyezték le.

A könyv több mint 170 oldalas bevezető tanulmányában Molnár részletesen bemutatja a moldvai katolikus egyház kora újkori szervezeti fejlődését, magyar, lengyel, itáliai és balkáni kapcsolódási pontjait, valamint a katolikus–ortodox együttélés és kölcsönhatás történelmi kontextusát. A kötet ezután 53 kiadatlan levéltári dokumentumot közöl, majd filológiailag elemzi és kritikai, valamint hasonmás kiadásban is közli a zsinati rituálét – közölte a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat.

Erdő Péter bíboros az előszóban kiemelte: a könyv legnagyobb érdeme, hogy túllép a magyar és román történetírás nemzetpolitikai reflexein, és objektívan vizsgálja a moldvai katolikusok múltját a korabeli egyházi és társadalmi viszonyok tükrében.

Mint írja: „Nagyon fontos, hogy a közép- és kelet-európai egyháztörténetet is megismerjék a nyugati tudományos és egyházi fórumokon.”

A bíboros szerint Molnár kötete méltó módon képviseli Ferenc pápa szellemiségét is, aki a történetírást az ideológiáktól mentes igazságkeresésre és párbeszédre buzdítja. A könyv szerinte lehetőséget kínál arra, hogy a magyar–román egyházi kapcsolatokra támaszkodva elinduljon a moldvai katolikusok közös, hiteles történeti feldolgozása.

A könyvet 2025. június 24-én mutatják be nemzetközi környezetben, az Osztrák Tudományos Akadémia kerekasztal-beszélgetésén, ami jelzi a téma tudományos és egyházi fontosságát az európai színtéren is.

Kiemelt kép forrása: Hun-Ren Bölcsészettudományi Kutatóközpont