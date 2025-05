Személyes történetek szőtte időutazás Mező Misivel Torockón

Visszatérő fellépője a torockói Duna Napoknak Mező Misi, az előadó korábban zenekarával, a Petőfi Zenei Díjas Magna Cum Laudéval adott koncertet, ezúttal azonban egyedül áll majd a színpadon május 30-án. Mesélő című előadásával zenés múltidézésre várja a látogatókat az összmagyarság ünnepén.

Különleges fellépésre készül Mező Misi, énekes, dalszerző. A Magna Cum Laude frontembere a Duna Médiaszolgáltató által immár 11. alkalommal rendezett Duna Napok pénteki nyitónapján viszi a közönség elé Mesélő című produkcióját. Az énekes a Duna Család-barát című műsorának vendégeként beszélt személyes történeteket és hozzájuk kapcsolódó dalokat bemutató műsoráról.

„Egyfajta időutazáson vehetnek részt a nézők az életemben. Egyedül mesélek a múltamról és játszom olyan dalokat, amelyek akkor hatással voltak rám. A kétórás előadás gerince megvan, de nincs két egyforma Mesélő-előadásom. Az esteket ugyanis gyakran alakítja aktuális lelkiállapotom, a környezet és a közönség is. Van, hogy más történetet mesélek el, de olyan is, hogy az érzéseim kapnak nagyobb hangsúlyt, de úgy is alakulhat, hogy a zenék lesznek a központban” – árulta el, hozzátéve, egy Torockóhoz köthető mély találkozás is szerepel a programjában. Elképzelhető, hogy az eljövendő Mesélőkben egy mostani torockói esemény is helyet kap, Mező Misi elárulta ugyanis, nyitott lélekkel jár.

„Sokáig úgy éltem, hogy a jövőt terveztem, a jelent pedig nem éltem meg. Jó néhány évvel ezelőtt ráeszméltem, hogy ez nem jó irány. Ezen változtatva, most már a jelenben élek, és a jelent élem meg koncentráltan, mert ez a legfontosabb” – mondta a közmédián látható Jézus és… című műsor házigazdájaként is ismert énekes.

A május 31. és június 1. között a torockói Duna Napokon nemcsak a pénteken 22:30-kor kezdődő előadásán találkozhatnak az érdeklődők Mező Misivel, a másnapi, szombati főzőversenyen is, amelynek egyik zsűrije lesz.

A 11. Duna Napok részletes programja megtalálható a dunanap.com oldalon.

