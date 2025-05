Magyar zászlót lobogtatva nyűgözte le Budapesten a közönséget az Iron Maiden frontembere

Egészen lehengerlő duplakoncertet adott az a Papp László Sportarénában az Iron Maiden. A világklasszis Budapesten mutatta be először az új show-műsorát.

A nemzetközi könnyűzenei sajtó minden szegmensében kedd este az Iron Maiden budapesti koncertje volt a téma. Itt kezdte ugyanis a banda az ezt követően minimum másfél éven keresztül zakatoló turnéját és

az első és a második napon is teltház előtt léptek színpadra a Papp László Sportarénában.

A budapesti koncerteken az 1980 és az 1992 között megjelent albumokról játszottak számokat. Így aztán sok ritkaság is elhangzott, ilyen volt a nyitó dal, a Murders in the Rue Morgue, amelyet húsz éve nem adtak elő élőben, vagy az 1999 óta szintén hanyagolt Killers – számolt be a Magyar Nemzet.

Ez volt az első alkalom 1982 óta, hogy nem a tavaly a turnézásból visszavonult Nicko McBrain püfölte a dobokat, hanem Simon Dawson, aki a huszonéveseket megszégyenítő elánnal irgalmatlan tempót diktált.

A 66 éves frontember

Bruce Dickinson pedig fáradhatatlanul rohangált fel-alá a színpadon, olykor magyar zászlót lobogtatva

és megjelent az együttes vagy kétméteres kabalafigurája, Eddie is, hogy baltával mászkálva a zenészeket fenyegesse.

A zárótétel alatt a jórészt középkorú rockerekből álló közönség örömére az Iron Maiden végül a Monty Python Always Look on the Bright Side of Life című sláger aláfestésével lovagolt bele a naplementébe – idézte fel a budapesti koncert pillanatait a Magyar Nemzet.

Kiemelt kép forrása: Facebook