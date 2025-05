Mirr-Murr is beköltözött a TV Maci-boltba – Újabb legendás mesehős elérhető plüssfiguraként

Gyerekkorunk kedvenc mesehőseit kelti életre a TV Maci-bolt, a Nemzeti Archívum hivatalos webáruháza, amelynek kínálata új mesés szereplővel bővült. Májustól kapható plüss változatban Csukás István mesevilágának egyik újabb, legendás karaktere: a kalandvágyó és mindig vidám kandúr, Mirr-Murr.

A tvmacibolt.hu minden generáció számára élményt kínál – azoknak is, akik nosztalgiával emlékeznek a klasszikus magyar mesékre, és azoknak is, akik most ismerkednek meg a hazai rajz- és bábfilmgyártás ikonikus karaktereivel. A boltban nemcsak TV Maci, hanem olyan örök kedvencek is kaphatók, mint Süsü, a sárkány, Frakk, a macskák réme vagy Kukori és Kotkoda. Májustól a Mirr-Murr kandúr kalandjai főszereplője, a sárga kendős, kíváncsi szürke macska is helyet kapott a legendák között. Plüssfigurája hűen idézi meg azt a szerethető mesevilágot, amit generációk óta őrzünk a szívünkben.

A Nemzeti Archívum weboldalán keresztül a TV Maci-bolt további mesés tárgyakkal, legendás és népszerű magyar mesefigurák plüss változataival és más nosztalgikus ajándékokkal várja a vásárlókat. A közmédia feladata a hagyományok életben tartása, ezért törekszik minden múltban megismert és megkedvelt mesehős, bájos karakter emlékének ápolására. Ennek érdekében tevékenykedve jeleníti meg a megvásárolható termékeken az ismert figurákat, abban bízva, hogy így több nemzedék számára válnak ismertté és ugyanolyan kedvessé, mint amikor megszülettek.

