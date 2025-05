Frenreisz Károly édesanyja sokat tett fia zenei sikereiért

Az M5 kulturális csatornán látható Húrokon írt történelem című sorozat a Kossuth-díjas rockzenész, Frenreisz Károly életének eddig kevésbé ismert, megható fejezeteibe nyújtott betekintést. Az LGT, a Skorpió és a Metro zenekar legendás zenésze édesanyja odaadó támogatásáról is megemlékezett az adásban.

Frenreisz Károly őszintén mesélt arról, hogyan indult zenei útja: gyerekként még nem sejtette, hogy a zongoraórák, amelyekre édesanyja minden alkalommal vele tartott, mekkora hatással lesznek későbbi életére.

„Hetente kétszer ott ült velem, jegyzetelte a tanárnő minden szavát, és utána együtt gyakoroltunk otthon. Ez évekig így ment, és én ezért egész életemben hálás maradok neki” – mondta Frenreisz Károly, aki később klarinéton, szaxofonon és végül basszusgitáron is megtanult játszani. Mint mondta, zenei tanulmányait mindig is komolyan vette, szorgalmasan tanulta az összhangzattant és a szolfézst, egy országos versenyen második helyet ért el utóbbiban. Sikerei dacára szülei polgári pálya felé terelték – még a fogorvosi egyetemi tanulmányait is megkezdte, mielőtt végleg a rockzene mellett döntött.

„A testvéreimet is ebben a szemléletben nevelték: művészi pályájuk mellett mindkét bátyám értelmiségi lett. Latinovits Zoltán építészmérnökként, Bujtor István pedig közgazdászként végzett” – jegyezte meg a Kossuth-díjas zenész, aki egyáltalán nem bánta meg, hogy belőle végül nem lett fogszakorvos.

Beszélt arról is, hogy a Skorpió együttesnek köszönheti élete legemlékezetesebb pillanatait. Elmesélte, egyszer együtt játszhatott a Budai Ifjúsági Parkban a Krokus nevű svájci heavy-metal zenekarral, de a magyar színpadok mellett például Lengyelországban is hatalmas sikereket arattak. A teljes adás újranézhető az M5 Médiaklikk-oldalán, amelyen a műsor korábbi epizódjai is elérhetők 60 napig.

Húrokon írt történelem – szombatonként 13 órakor az M5-ön.

Kiemelt kép forrása: MTVA