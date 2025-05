A magyar egyetemek ünnepe az M5 csatornán – Felsőoktatási Gála az Eiffel Műhelyházban

Május 29-én, csütörtökön 21 órától az Eiffel Műhelyházból jelentkezik az M5 kulturális csatorna a Felsőoktatási Gáláról, amely a magyar felsőoktatás legnagyobb sikereit, tehetségeit és értékeit ünnepli.

A Felsőoktatási Gála célja, hogy előtérbe helyezze azokat az egyetemeket, amelyek elhivatottságukkal, innovatív szemléletükkel és hallgatóközpontú működésükkel kiemelkedő szerepet játszanak a jövő formálásában. A gálán nyolc kategóriában díjazzák Magyarország élvonalbeli felsőoktatási intézményeit a sport, innováció, nemzetközi kapcsolatok, kreativitás, családbarátság, hallgatóbarátság, felvételi kampány és kultúra területén.

A rendezvényen az egyetemekhez kötődő kulturális produkciók is helyet kapnak, ezzel is bizonyítva, hogy a tudomány és a művészet egymást erősítve alkotnak értéket. A színes műsor a tudás, a tehetség és a szorgalom ünnepe, ugyanakkor iránytűként is szolgálhat a fiatalok számára a pályaválasztás időszakában, bemutatva a hazai felsőoktatás változatos lehetőségeit.

Az M5 csatorna, a magyar kultúra és oktatás elkötelezettjeként az esemény televíziós sugárzásával is hozzájárul a magyar felsőoktatás presztízsének erősítéséhez. A gála nem csupán díjátadó: összekapcsolja a múlt eredményeit a jövő lehetőségeivel, inspirációt adva a közönség minden korosztályának – diákoknak, oktatóknak és családoknak egyaránt.

Felsőoktatási Gála – május 29-én, csütörtökön 21 órakor az M5 csatornán.

Kiemelt kép: Az ELTE Savaria Egyetemi Központ épülete Szombathelyen 2024. augusztus 14-én (Fotó: MTI/Katona Tibor)