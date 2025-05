Fogadásból az oroszlán kifutójára merészkedett Koncz Gábor

A Kossuth-nagydíjas színművész a Hogy volt?! című műsorban mesélt pályájának meghatározó élményeiről. Szóba került a boksz és az állatok iránti rajongása, amelynek köszönhetően egyszer egy veszélyes fogadást is megnyert. Az adásban felidézte azt is, milyen közös emlékeket őriz Franco Neróval vagy Arnold Schwarzeneggerrel.

Gyerekkorától kezdve élete meghatározó állomásairól mesélt a Duna Hogy volt?! című műsorában Koncz Gábor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, aki 2025-ben Kossuth-nagydíjat vehetett át több mint hatévtizedes pályafutása elismeréseként. Mint mondta, minden áron több akart lenni, mint egy mezőkeresztesi traktorista, ezért kezdetben a sport felé fordult.

„Elmentem Miskolcon az építőkhöz bokszolni. Elég jó fizikumom volt, jól ment. Híre ment ennek Pesten is, és Papp Lacival személyesen is megismerkedtem. Megkedveltük egymást, hívott zsűrizni is magával meccsekre” – vallott színművészi pályája előtti kitérőről Koncz Gábor. Az adásban hangsúlyozta, a sport és erőnléte karbantartása ma is fontos számára. Évtizedekig a lovaglás jelentette számára a rendszeres mozgást, és mivel vidéki gyerekként nőtt fel, az állatokkal való kapcsolódás ma is fontos neki. Ennek kapcsán egy humoros történetet is megosztott a Hogy volt?! nézőivel.

„Tordy Gézával egyszer kivittük a gyerekeket az állatkertbe, amikor fogadtunk, hogy bemerek-e menni az oroszlánhoz. Legyintett, hogy nem vagyok normális, én meg elindultam Leóhoz. Kölyökkora óta ismertem, így odahajtotta a fejét hozzám. Tordy nem tudta, hogy ha egy vadállat kölyökként megszagol, akkor egy életre megjegyez” – idézte fel a színművész a közös állatkerti kalandjukat.

Koncz Gábor más anekdotákat is felidézett az adásban, mesélt barátságáról Franco Neróval, valamint az is kiderült, hogy amikor együtt játszott a Vörös zsaru című filmben Arnold Schwarzeneggerrel, az egyik este megmutatta neki, milyen az éjszakai élet Budapesten. A teljes adás újranézhető a Médiaklikken, amelyen 60 napig a Hogy volt?! korábbi adásai is elérhetők.

Hogy volt?! – szombatonként 15:30-tól a Dunán.

Kiemelt kép: Koncz Gábor (Forrás: MTVA)