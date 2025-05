Ütemmutató – elektromos gitár, glissotar, handpan és DJ-pult az új évadban

A klasszikus hangszereket bemutató első, és a népzenei eszközöket felvonultató második évad után a modern zenealkotás birodalmába vezeti a gyerekeket az M2 Gyerekcsatorna. Az Ütemmutató című sorozat május 24-től látható folytatásában az egyes hangszereket, zenei eszközöket népszerűsítő zenészek ezúttal is a megszokott, zeneiskolai körülményektől eltérő módon csinálnak kedvet a hangszertanuláshoz, a zenei élményekhez.

Az Ütemmutató a közmédia reklám- és erőszakmentes gyerekcsatornájának hiánypótló zenés gyermekműsora, amelyben a gyerekek rendhagyó módon ismerkedhetnek meg a hangszerek változatos világával. Az alkotók minden epizódot különleges helyszínen forgatnak, emellett a műsorélményt különleges audiovizuális effektek is fokozzák. A sorozattal annak élményét kívánják átadni a gyerekeknek, milyen fantasztikus érzés zenélni, a magunk és mások örömére dallamokat alkotni. Rámutat továbbá arra, hogy a zenetanulás fejleszti a koncentrációt, a memóriát és a testkoordinációt, valamint ösztönzi a kreativitást és az önkifejezést is. A zene által szerzett közösségi élmények és a ritmusérzék fejlesztése pedig hozzájárulhat a gyerekek szociális és érzelmi intelligenciájának kibontakozásához.

A május 24-től szombatonként látható harmadik évadában a műsor megmutatja azt is, hogy a klasszikus és a népzenei hangszerek mellett hányféle modern eszköz létezik, amelyeken bárki megtanulhat játszani. A következő, 15 epizódból álló szezonban többek között akusztikus-, elektromos- és basszusgitár, szájharmonika, szintetizátor, DJ-pult, számítógép, dobfelszerelés, melodika, glissotar, handpan és EWI (elektromos fúvós hangszer) is megjelenik majd. A hangszerek olyan különleges helyszíneken szólalnak meg, mint egy tűzoltóság épülete, repülőtér, gokartpálya, csillagvizsgáló vagy éppen egy vasútikocsi-javítóüzem. A speciális effektekkel és hangjátékokkal színesített széria folytatása május 24-től szombatonként 19:55-kor látható az M2 Gyerekcsatorna műsorán, a premiert követően a hét folyamán többször láthatóak majd ismétlések: vasárnap 08:55-kor, hétfőn 07:05-kor, szerdán 07:05-kor és csütörtökön 19:40-kor. A sorozat a 6. epizód után nyári szünetre megy és augusztus végén folytatódik tovább. Az adások az M2 Gyerekcsatorna YouTube-csatornájára is felkerülnek.

Ütemmutató új évad – május 24-től szombatonként az M2 Gyerekcsatornán.

