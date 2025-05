Űrutazás élőben, első kézből – minden pillanatot közvetít a közmédia Kapu Tibor missziójáról

Legkorábban június 8-án indulhat útnak Kapu Tibor, a következő magyar űrhajós, akinek küldetését a közmédia részletesen követi. Az élő közvetítések, exkluzív interjúk és helyszíni tudósítások révén senki nem marad le a HUNOR-program történelmi pillanatairól – ígérte Joó Csaba, a világeseményről tudósító riporter.

Tavaly májusban jelentették be, hogy Kapu Tibor lesz a következő magyar asztronauta, aki kutatásokat végezhet a világűrben, Cserényi Gyulát pedig tartalékosként választották be a programba. Kapu Tibor minden erejével igyekszik majd növelni az ország és a magyar tudósok presztízsét: több tucat kísérletet végez majd a Nemzetközi Űrállomáson, de több meglepetéssel is készül a magyaroknak.

A közmédia több mint két éve, a Jó Világ című műsor pedig az utóbbi hónapokban követi figyelemmel az eseményeket. A HUNOR-program űrhajósára váró utazásról Joó Csaba, a közmédia Év riportere díjas munkatársa beszélt a Duna Család-barát című műsorának vendégeként.

„Tibor és Gyula is fantasztikus emberek. A Tiborral való találkozás pozitív csalódás volt, semmi fellengzőség, egy nagyon szerethető, alázatos és közben laza srác” – kezdte Joó Csaba. Hozzátette, az űrhajó legénységét a Kennedy Űrközpontból bocsátják majd fel, arról a helyszínről, ahonnan a legendássá vált 1969-es Hold-misszió is indult.

Másik érdekességként említette, hogy a felkészülés során minden részletre figyelnek. Még egy fogprobléma sem állhat az űrutazás útjába: a felbocsátás előtt körpanorámát készítenek, majd megvizsgálják azt. A nyomáskülönbség miatt ugyanis extrém fájdalom léphet fel, ha légbuborék szorult a tömés és a fogak közé.

A június 8-ra tervezett misszió legénysége a felbocsátás előtti két hetet már karanténban tölti. Addig folytatódik a felkészülésük, miközben Cserényi Gyula tartalékos már más feladatokkal foglalkozik, hiszen ő majd a földi irányítás munkáját segíti.

„Többórás élő adást tervezünk a közmédia szinte valamennyi csatornáján. A nézők és a hallgatók bepillanthatnak a készülődésbe, megtekinthetik a felbocsátást, miközben szakértők értékelik az eseményeket a stúdióból. A legfrissebb helyszíni információkat Balog Tamás kollégámmal, a Kossuth Rádió Irány az űr! című műsorának házigazdájával tudósítjuk” – részletezte Joó Csaba. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

Jó Világ – hétfő esténként a 19:30-as Híradó után az M1-en.

Jó Világ – Magyar az űrben – a riport június 2-án este, majd a vágatlan exkluzív interjú június 4-én este az M1-en.

Kiemelt kép: Joó Csaba (Fotó: MTVA/Markal Ádám)