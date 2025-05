Játék, kaland, tanulás – Végéhez érkezik az M2 Gyerekcsatorna tudományos versenye

Háromfordulós, kisiskolások tudományos felfedezéseit támogató pályázatot hirdetett tavasszal a közmédia gyerekcsatornája. A Derítsük!hívás utolsó felvonásához ért: május végéig várják a gyerekek dominóelvre épülő egyedi golyópályáit. Az általános iskolások kreativitásáról tanúskodó korábbi két forduló tapasztalatairól és a kalandos, játékos tanulást biztosító felhívás további részleteiről Barna Zsombor, az M2 műsorvezetője beszélt a Család-barát stúdiójában.

Tavasszal ismét meghirdette általános iskolásoknak szóló játékos tanulmányi bajnokságát az M2 Gyerekcsatorna. Népszerű természettudományos, oktatási célú ismeretterjesztő sorozatuk, a Derítsük ki! ihlette háromfordulós pályázat során, a csapatoknak kreatívan és tudományos magyarázattal ellátott megoldással kell előállniuk egy-egy feladat megoldásában.

A Derítsük!hívás első fordulójában az volt a csapatok feladata, hogy építsenek otthon egy olyan járművet, aminek mozgását egy ráerősített lufiból kiáramló levegő biztosítja, a másodikban pedig repülő szerkezetet kellett alkotniuk. A május 31-ig tartó harmadik, egyben zárószakaszban egy minimum két méter hosszú golyópályát kell készíteniük a pályázóknak, majd rögzíteni, hogyan gurul végig rajta egy golyó vagy labda.

„Azt várjuk a tudományos magyarázattal ellátott pályázatok beküldőitől, hogy mutassanak be egy dominóelvre épülő kísérletet, amely során a golyó elindítása egy láncreakciót vált ki” – mondta a Duna Család-barát című műsorában Barna Zsombor, akit a gyerekek a Derítsük ki! Felde Dezsőjeként is ismerhetnek. A bábszínész, műsorvezető elárulta: már az első két fordulóra is sok nevezés érkezett, amelyek mindegyike a gyerekek kreativitásáról tanúskodik. A pályázatok bírálati szempontjai közül kiemelte, hogy nemcsak az ötletességet, egyediséget díjazzák, hanem a megvalósíthatóságot és a tudományos magyarázatot is pontozzák. A 2-3 fős csapatok rövid, 1-2 perces tudományos alátámasztással ellátott videóit a deritsukki@mtva.hu e-mail címre várják május 31-ig.

Barna Zsombor a Derítsük ki! című műsor kapcsán elárulta, az adásokat a gyerekek formálják, hiszen az általuk beküldött kérdéseket veszik alapul. A szülői visszajelzések alapján pedig elmondta: a sorozat a gyerekek nyelvén, játékos, kalandos tanulást biztosító módon válaszolja meg a kisiskolások kérdéseit.

A Derítsük!hívás eredményhirdetés június 9-én lesz az M2 Gyerekcsatorna Hetedhét kaland című műsorában. A nyertesek nevét szerepeltetik a műsor Médiaklikk-oldalán is, ahol megtalálható a pályázat részletes leírása.

A Család-barát teljes beszélgetése újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

