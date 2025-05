Tényleges problémákra nyújt megoldást a Teletorna

A visszajelzések alapján a Családi körben délutánonként jelentkező Idősebbek is elkezdhetik – Teletorna című műsorelem a valós életben is kamatoztatható gyakorlatokat mutat be, amelyek hasznosak lehetnek minden korosztály számára. Minderről Szívós Zoltán, a Teletorna trénere számolt be a Család-barát vendégeként a Dunán.

Ismét a nézők nappalijába költöztette a tornát és a rendszeres otthoni mozgást a Duna. A legendás TV torna nyomán május elejétől várja a nézőket az Idősebbek is elkezdhetik – Teletorna című műsor a Családi körben. Szívós Zoltán testnevelő-edző, tréner hétköznap délutánonként mutat be Póka Éva színművész-rendező, valamint Petridisz Hrisztosz színész-szinkronszínész segítségével otthoni környezetben kényelmesen, a háztartásban megtalálható eszközökkel végezhető gyakorlatokat. „Bár a műsor elsődleges célközönsége a szenior korosztály, a visszajelzések azt mutatják, a fiatalabb korosztály számára hasznos lehet a Teletorna. Sokakra jellemző az ülő életmód, és nem ritka, hogy már 30-40 évesen is recsegnek az ízületeik. Gyakran mondják: nem gondolták volna, hogy az egyszerű gyakorlatok is megizzasztják őket” – összegezte tapasztalatait Szívós Zoltán a Család-barát vendégeként a Dunán. A szakember kiemelte, ideális lenne, ha a sport végig kísérné az emberek életét, de sosem késő elkezdeni testünk edzését és fejlesztését. „A Teletornában bemutatott egyszerű gyakorlatok is alkalmasak arra, hogy annyira megeddzék az idősebbeket, hogy ne okozzon problémát számukra fel- vagy leszállni a buszra, és sikerüljön megőrizni egyensúlyukat, például ha megbotlanának” – mondta az edző. A Családi körben látható Teletorna és elődje kapcsán kiemelte, lényeges különbség, hogy előbbi mindig egy valós problémára reagál, olyan helyzetekre, amelyek mindennaposak az emberek életében. „Tényleges problémára adunk megoldásokat a Teletornában” – szögezte le Szívós Zoltán, aki minden hétköznap délután várja a nézőket egy kis mozgásra. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán. Család-barát – hétköznaponként 9:35-től és 11:10-től a Dunán. Idősebbek is elkezdhetik – Teletorna – hétköznap délután a Családi körben a Dunán. Kiemelt kép: Szívós Zoltán (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)