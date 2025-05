Balázs Andi Torockóig megy a mennyei ízekért és receptekért

Gyakorlott vendéglátó Balázs Andi: a színművész édesanyjától tanult főzni és tudományát előszeretettel mutatja meg barátainak is. Tapasztalatait a torockói Duna Napokon is kamatoztatja az összmagyarság ünnepe főzőversenyének háziasszonyaként, és természetesen az ételek zsűrizésében is szerepet vállal. Főbb „bírálati” szempontjáról a Család-barát stúdiójában mesélt főzőcskézés közben.

Sokrétű kulturális, zenei és gasztronómiai programokkal várja az érdeklődőket határon innen és túlról május 30. és június 1. között a 11. Duna Napok Torockón. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által rendezett, az összetartozás érzését erősítő esemény elmaradhatatlan része a főzőverseny, amelynek idei háziasszonya Balázs Andi lesz. A színművész, miközben ízletes és egyszerű cukkinis tócsnit készített a Család-barát konyhájában, elmondta, egyik szeretetnyelve az „etetés". A torockói főzőversenyen a zsűrizésben is szerepet vállaló színművész gyakorlott szakács, előszeretettel főz barátainak régi családi receptekből, egyszerű, de akár bonyolultabb fogásokat is. „Szerettem a szüleimmel lenni, ennek egyik hagyományos módja volt, hogy vasárnap, főzés közben édesanyámmal sürögtem a konyhában, és sok mindent elleshettem tőle. Kamaszkoromban beteg lett, így változtak a szerepek: én főztem, ő pedig a konyhából vezényelte mozdulataimat" – árulta el a Duna délelőtti magazinműsorában Balázs Andi, miben gyökerezik főzőtudománya. Bevallotta azt is, sok mindent a saját kárán tanult meg: bizony, volt, ami a kukában végezte, és még 46 évesen is képes úgy elrontani egy ételt, hogy sírva fakad. Balázs Andrea (Fotó: MTVA) A Duna Napok főzőversenyére nevező csapatok számára egy megkötés van: tésztát kell használniuk. „Kedvelem a tésztás ételeket, így bármivel könnyű lesz levenni a lábamról. Egy dologban azonban szigorú leszek, abban, hogy milyen kedvvel készítik a csapatok az ételt. Szeretném, ha jól éreznék magukat" – fogalmazott, kiemelve: a hangulatot is pontozza majd. Balázs Andi már nagyon készül, hogy ismét ellátogathasson Torockóra, reményét fejezte ki, hogy a tökéletes nyárindító esemény minél több programján részt tud majd venni. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán. A 11. Duna Napok részletes programja megtalálható a dunanap.com oldalon. Az esemény hivatalos közösségi oldalán további tartalmak érhetők el.