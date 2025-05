Már elérhetők a Médiaklikken az év legjobb természetfilmjei

Véget ért a Planet Lens – Nemzetközi Természetfotó- és Filmfesztivál, amelynek hétvégi díjátadó gáláján az M5 kulturális csatorna különdíjat adhatott át. Valamennyi versenyfilm öt napig megtekinthető a Médiaklikken.

Lenyűgöző természetfilm-esszék és dokumentumfilmek az ember és természet kapcsolatáról, rövidfilmek a fenntartható megoldásokról, és hazai alkotások, amelyek új fényben mutatják be a magyar tájakat: a Planet Lens versenyfilmjei az ökológia védelmének fontosságára irányították a figyelmet a hétvégén Veszprémben. „A Planet Lens filmjei világkörüli utazást kínálnak, de közben Magyarország kincseire is rácsodálkozhatunk – például a Hévízi-tó rejtett élővilágával is találkozhat a néző” – emelte ki Gózón Ákos, a fesztivál zsűrijének elnöke az M5 Librettó című adásában. 45 országból érkeztek a pályaművek, így a nézők egészen eltérő kultúrák, tájak és ökoszisztémák szemszögéből ismerhetik meg Földünk törékeny szépségét és a fenntarthatóság kihívásait.

A közmédia küldetésének része, hogy bemutassa a természetvédelemmel, fenntarthatósággal és kultúrával kapcsolatos kezdeményezéseket, és ezzel szélesebb közönséghez juttassa el a fesztivál üzenetét ezért a magyar pályaművek több nemzetközi kisfilm mellett május 19-től öt napon keresztül online is megtekinthetők a Médiaklikken, valamint a hét folyamán a rádió- és tévécsatornáin is kiemelt szerephez jutnak a versenyben résztvevő alkotók és díjazottak.

A fesztiválon az M5 kulturális csatorna különdíját a Figyelő folyó című film nyerte el. Jakab Ervin alkotása az Erdélyben található Kis-Küküllő folyó teljes útját mutatja be. A folyó megszemélyesülve mesél a vidékről: múltbeli és jelenkori eseményekről, és közben szemléli a körülötte elterülő tájat, az ott élő embereket, meghallgatja a közelben éneklő madarakat vagy egy zenekar távoli muzsikáját. A térség természeti szépségeit bemutatva nemcsak egy kis régió különleges világát ábrázolja, hanem képet ad Erdély kulturális és történelmi értékeiről is. A film készítője május 20-án élőben is mesél alkotásáról az M5 16 óra 30 perckor kezdődő Librettó című magazinműsorában.

A Planet Lens – Nemzetközi Természetfotó- és Filmfesztivál filmes díjazottjai:

Legjobb egész estés nemzetközi természet- és környezetvédelmi film: Carlos Perez Romero – The Island of the Giant Mothers (Spanyolország)

Legjobb nemzetközi természet- és környezetvédelmi rövidfilm: Remi Bumstead – Pëkëya (Egyesült Királyság)

Legjobb nemzetközi természet- és környezetvédelmi animációs film: Radheya Jegatheva – Bird Drone (Ausztrália)

Kárpát-medence természeti kincseit bemutató természetfilm: Jakab Ervin – Figyelő folyó (Magyarország)

Legjobb 30 év alatti rendező a Kárpát-medence kincseit bemutató filmalkotással: Fehér Zoltán – Hévíz – Dzsungel a víz alatt (Magyarország)

Kék Bolygó Díj – A biodiverzitás témáját legjobban feldolgozó film: Szendőfi Balázs – Eltékozolt vizeink (Magyarország)

Kiemelt kép forrása: M5