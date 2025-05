Irány az űr! – Különleges, új adás vasárnap délután a Kossuth Rádióban

A magyar űrhajósjelöltek felkészülését a kezdetek óta követő Irány az űr! című műsor vasárnap 14:06-tól hallható új epizódjában Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos árul el részleteket a magyar űrstratégiáról, amelyben központi szerepet töltenek be Kapu Tibor küszöbön álló űrkísérletei.

A Kossuth Rádió Irány az űr! című tudományos-ismeretterjesztő műsora 2023 óta rendszeresen jelentkezik, és a kezdetektől fogva kiemelt figyelemmel kíséri a magyar űrhajósjelöltek felkészülését. A következő, vasárnapi adás vendége az űrkutatásért felelős miniszteri biztos lesz.

Ferencz Orsolya részletesen bemutatja a magyar űrstratégia jelenlegi helyzetét és a közelgő űrrepülés tudományos célkitűzéseit. A beszélgetés során Kapu Tibor, Magyarország második űrhajósa is központi szerepet kap – a hallgatók megismerhetik küldetésének feladatait, a kiképzés menetét és a várható tudományos kísérleteket is.

Ferencz Orsolya (Fotó: mtva/Csöndör Kinga)

A különleges adásban a szakember kitér majd arra is, hogyan illeszkedik Magyarország a nemzetközi űrkutatási együttműködésekbe, és milyen hatással lehet az űrmisszió a hazai tudományos és technológiai közösségre.

Az Irány az űr! célja, hogy közérthetően, ugyanakkor szakmailag megalapozottan mutassa be a modern űrkutatás világát, különös tekintettel Magyarország növekvő szerepére az űriparban. A történelmi jelentőségű űrutazásra, amelynek várható időpontja június 8-a, további exkluzív tartalmakkal készül a közmédia.

Több műsorában is kiemelten foglalkozik a témával. A hirado.hu-n Youtube csatronáján a Reflex podcastjában már látható egy exkluzív beszélgetés Ferencz Orsolyával, valamint az M1 aktuális csatornán hétfő esténként látható Jó Világ című műsor is különkiadással várja nézőket, a május 26-án látható Magyar az űrben című adás egy, még a karantén előtt készült interjút mutat be Kapu Tiborral a 19:30-as Híradó után, május 28-án pedig a teljes beszélgetést leadják az M1 Jó világ című műsorában.

Kiemelt kép: Balog Tamás, Horváth Ágnes, és Ferencz Orsolya (Fotó: Mtva/Csöndör Kinga)