Egy kislány harca az életért – Fanni története a reményről és az orvostudomány csodáiról a Kossuth Rádióban

A Felfedező – az egészségről című műsor a modern orvostudomány sokoldalúságát mutatja be, legutóbb egy tízéves magyar kislány, Fanni sorsán keresztül. A műsor házigazdája, Veres Ágnes mély empátiával és érzékenységgel vezette a hallgatót a leukémia elleni küzdelem útján.

A békéscsabai Takács Fanni volt az első magyar gyermek, akinél itthon alkalmazták a világ egyik legmodernebb rákkezelését – az úgynevezett CAR-T sejtterápiát, amely során a beteg saját immunsejtjeit genetikailag módosítják annak érdekében, hogy célzottan pusztítsák el a daganatos sejteket. A tízéves kislány betegségének történetével a Kossuth Rádió is foglalkozott. Az összeállításból kiderül, hogy a leukémia nemcsak Fanni csontvelőjét támadta meg, hanem a szemeit is – ám az új terápia annyira hatékony volt, hogy végül sor kerülhetett a csontvelő-átültetésre is.

A műsorban megszólalt Fanni édesapja, Takács István, aki kendőzetlen őszinteséggel beszélt a család küzdelmeiről, fájdalmairól és az apró örömökről. A történet nemcsak a gyógyulásról szól, hanem arról is, milyen óriási teher nehezedik egy család vállára, amikor egy gyermek betegséggel küzd.

„Hétéves volt, hatalmas fájdalmakra panaszkodott, ami kisugárzott az egész testére, csak én tudtam kézben hordozgatni. A fájdalom eleinte tipikusan reumás testtájakon jelentkezett, később azután változó helyeken is kezdett megjelenni. Végül feljöttünk a Tűzoltó utcai klinikára, ott állapították meg, hogy igazából ez leukémia lesz és nem pedig reuma” – kezdte Fanni édesapja a Felfedező – az egészségről című műsorban.

A kislányt a Szegedi Klinikán kezdték kezelni, egy éven át kemoterápiás és szteroidos kezelést alkalmaztak nála. Szülei felváltva, folyamatosan mellette voltak a kórházban. Gyógyulni kezdett, ám a fenntartó terápia idején Fanni állapotában változás történt: kiújult a betegség, a szemei előtt homályos foltok jelentek meg. Az orvosok heti szinten tanácskoztak, végül a forradalmi CAR-T sejtterápiát választották. Az immunterápia egy modern formája ez, amely hatékony lehet a különféle rákos megbetegedések ellen, még akkor is, ha más kezelések nem működnek.

A riportban Kriván Gergely, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat elnöke, valamint Kállai Krisztián, a Dél-pesti Centrumkórház immunterápiás osztályának vezetője magyarázták el a korszakalkotó kezelés lényegét, amelyek új távlatokat nyitnak a gyermekkori leukémia gyógyításában.

„Fanninak egy olyan típusú leukémiája volt, ami rendkívül rosszindulatú, ezt tudjuk a leukémiának a genetikai jellemzőiből, illetve a viselkedéséből, valamint abból is, hogy nem csak a vérben, hanem a szemben is megjelent. Hagyományos kemoterápiával és utána csontvelő transzplantációval kezeltük, de mivel nem voltak kielégítők az eredmények, CAR-T sejtterápiát alkalmaztunk” – írta le az esetet Kriván Gergely, hozzátéve, hogy az ilyen kezelés során a beteg saját immunsejtjeit úgy alakítják át, hogy felismerjék és elpusztítsák a daganatsejteket – ráadásul ezek az új sejtek képesek szaporodni is, így egyre többen lesznek, miközben fogyatkozik az „ellenség”, végül teljesen eltüntethetik a leukémiát a szervezetből. Mint mondta, Fanni jelenleg jól van, a transzplantáció megtörtént, szervezete regenerálódik.

A Kossuth Rádió Felfedező – az egészségről című minden kedden délután hallható műsor nemcsak az egészségügy iránt érdeklődőknek szolgál érdekességekkel, mindenkinek szól, aki hisz a kitartásban, a családi összefogás erejében, és abban, hogy az orvostudomány valóban életeket menthet.

