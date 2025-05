Cambridge-ben a közértben is összefuthatunk Nobel-díjas tudósokkal

Minden hónap első csütörtökén izgalmas és érdekes történeteket hallhatnak a Kossuth Rádió Felfedező – a tudomány világáról című műsorában Nobel-díjas tudósokkal. Az exkluzív interjúkat készítő Stark Klára Aliz, a Cambridge-i Egyetem doktorandusz hallgatója Nobel-díjasokkal körülvett életéről osztott meg érdekességeket a Duna Család-barát című műsorában.

„Cambridge a természettudományok területén kimagasló eredményekkel büszkélkedhet, ennek köszönhetően is, az egy főre jutó Nobel-díjasok száma talán ebben a kisvárosban a legnagyobb az egész világon” – mesélte Star Klára Aliz a Duna délelőtti magazinműsorában. Hozzátette: ez adta az ötletet, hogy megmutassák szélesebb körnek, hogy az itt dolgozó tudósok milyen bölcsességeket tudnak megosztani, élettörténetük milyen példával szolgálhat a hallgatóságnak.

A Kossuth Rádióban hallható exkluzív interjúkból kiderül ugyanis, hogy az esetleges előfeltevésekkel ellentétben, sok díjazott nem készült eleve tudományos pályára, vagy családi hátterük nem arra rendeltette őket, hogy később a tudományos világ legnagyobb elismerését vívják ki munkásságukkal. Kiemelte például a legutóbbi, májusi adásban szereplő Louis J. Ignarro Nobel-díjas gyógyszerkutatót, aki általános iskolában majdnem megbukott és később is inkább az autószerelés érdekelte, vagy Richard Roberts molekuláris biológust, aki biliárdversenyző szeretett volna lenni, és remélte, kicsapják az iskolából.

Az egyetemi életről is megosztott néhány részletet Stark Klára Aliz a műsorban, kiemelve, ezek a tudósok, egyszerű, hétköznapi életet élnek. „Előadásokat is tartanak számunkra, de előfordul, hogy az esti vacsorán is egy Nobel-díjas ül az ember mellett. Gyakran nem is tudjuk, milyen nagyszerű elmék mellett étkezünk. De van olyan is, hogy a kisboltban, amikor sorban állok előttem, mögöttem kiemelkedő tudósok várják, hogy kifizethessék a tejet, kenyeret”.

Stark Klára Aliz továbbra is várja a hallgatókat exkluzív Nobel-díjas interjúkkal a Kossuth Rádió Felfedező – a tudomány világáról című műsorában minden hónap első csütörtökén. A következő, június 5-i adásban egy japán kutató osztja meg életútját és asztrofizikával kapcsolatos felfedezésének részleteit a hallgatókkal.

A Család-barát beszélgetése – amely – hétköznaponként 9:35-től és 11:10-től a Dunán látható – újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

