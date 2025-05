Régi ízek modern tálalásban – Széll Tamás az őskorba utazott a Főmenüvel

Mi történik, ha egy Michelin-csillagos séfet megihletnek a történelem előtti idők? Széll Tamás legújabb gasztronómiai utazása ezt a kísérletet mutatja be a nézőknek a Dunán. A Főmenü – Történelmi fogások legutóbbi adásában az ősember és a halas ételek viszonya került terítékre.

A Duna gasztroműsorának legutóbbi epizódját ismét egy különleges helyszínen, a Százhalombattai Régészeti Parkban forgatták.

Széll Tamás a helyszíni stúdiókonyhában egy olyan halas fogást készített, amit akár egy bronzkori törzsi szakács is feltálalhatott volna.

Természetesen az ősi alapanyagok modern csavart kaptak a Duna partján, az őskori szabadtéri múzeum közepén: sült tőkehal és fehérboros kagylómártás találkozásából született régi korokat idéző vadonatúj étel az adásban.

„Akár egy modern skandináv étterembe is képzelhetnénk magunkat, de a tőkehal és a különböző kagylófélék nagyon is ősi alapanyagok, ugyanis Herman Ottó 1887-ben kiadott Magyar halászat című könyvében beszámol a mai Dánia területén található leletekből származó temérdek hering- és tőkehalcsontról, angolnáról és bizonyos kagylófélékről is” – jegyezte meg Széll Tamás, akit ezúttal is szakértő kísért a gasztro-időutazásban.

A műsor vendége, Takácsné Németh Gabriella, a régészeti park igazgatónője volt, akitől megtudhatták, milyen szerepet játszott a halászat és a vízi táplálék az őskori ember életében.

Részletezte, mit ettek elődeink, és azt is elárulta, hogy a kagyló díszítési vagy étkezési funkciót töltött be a honfoglaláskori időkben. A teljes adás újranézhető a Médiaklikken, friss epizóddal legközelebb május 10-én, szombat délután jelentezik a műsor.

