Ünnep a Dankó Rádióban – Kállay Borit köszönti a hétvégén a csatorna

Május 10. és 11. között Kállay Bori érdemes művész, a 2023-as Dankó Gála operett-előadói díjának kitüntetettje kerül a figyelem középpontjába a Dankó Rádióban. A tematikus hétvége során a hallgatók válogatást hallhatnak a hamarosan születésnapját ünneplő művész előadásaiból, valamint korábbi interjúinak részletein keresztül életének meghatározó eseményeibe is betekintést nyerhetnek. Kállay Bori lányáról, Fonyó Barbaráról is megoszt a hallgatókkal egy személyes történetet.

A magyar operett egyik legismertebb primadonnája, Kállay Bori május 14-én ünnepli születésnapját, ebből az alkalomból róla szól a Dankó Rádió tematikus hétvégéje. A népszerű előadóművésszel a Duna Hogy volt?! című műsorának korábbi beszélgetéseiből hallhatnak részleteket a hallgatók. Visszaemlékezéséből kiderül, hogy már gyerekkorában is érdekelte a színház, nyolcéves korától minden zsebpénzét színházi belépőjegyekre költötte Debrecenben, ahol később ünnepelt színésznő lett.

A tematikus hétvége során arra is fény derül, hogy Kállay Bori színészi karrierje miért a Miskolci Színházban indult el, hogyan vette fel művésznevét és miként kapta meg a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon bemutatott Csárdáskirálynőben Szilvia szerepét. Megszólal lánya, Fonyó Barbara is, akivel közösen idézik fel, mi történt a színpadon, amikor háromévesen először szerepelt statisztaként egy darabban, amit édesanyja az első sorból nézett és egy dalban is hallhatóak lesznek együtt.

Kállay Bori 2023-ban elsőként kapta meg a Dankó Rádió operett-előadói díját a Magyar Zene Házában rendezett Dankó Gálán, erről is beszél majd a színművész, aki napjainkban is örömmel jár fellépni. A tematikus hétvégére nyereményjátékkal is készül a magyar zene rádiója, a Facebook-oldalon pénteken feltett kérdésre a szombat 10 óráig helyesen válaszolók közül ajándékcsomagot nyerhet egy szerencsés hallgató.

Kállay Bori tematikus hétvége – május 10. és 11. között a Dankó Rádióban.

Kapcsolódó tartalom Törőcsik Mari unokája a Virtuózok jubileumi évadának tehetségei közt Extra produkcióként Miklósa Erika és Plácido Domingo duettjét élvezhetik a nézők.

Kiemelt kép: Kállay Bori színművész, miután átvette a Dankó Rádió operett-előadói díját a Dankó Gálán a Magyar Zene Házában 2023. december 21-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)