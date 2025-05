Törőcsik Mari unokája a Virtuózok jubileumi évadának tehetségei közt

Péntek este folytatódik a Virtuózok 10. évada a Dunán. Hazánkból további nyolc tehetség mutatkozik be, köztük Törőcsik Mari unokája, Máhr Vi. Az első magyar elődöntő sorsfordító pillanatokat tartogatott: Keller András átadta a biztos továbbjutást jelentő hegedűt, Miklósa Erika pedig életre szóló lehetőséget kínált fel az egyik énekesnek. A május 9-i adásban kiderül, melyik három versenyző képviselheti még hazánkat a nemzetközi elődöntőben. Extra produkcióként Miklósa Erika és Plácido Domingo duettjét élvezhetik a nézők.

A Virtuózok 10. évadának magyar elődöntője 17 klasszikus zenei tehetség álmát váltja valóra. A május 9-i adásban kiderül, kik képviselik hazánkat a nemzetközi fordulóban. Hendrikx Noát már biztosan viszontláthatják a nézők, hiszen Keller András zsűrielnök a 10 éves battonyai zongoristának adta át az azonnali továbbjutást jelentő hegedűt. Hozzá további három versenyző csatlakozhat az ítészek pontszámai alapján. Pénteken további nyolc virtuóz mutatkozik be, köztük a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművész, Törőcsik Mari unokája. A 11 éves Máhr Vi regénybe illő családi történetét is elmeséli. Ezúttal zongora, furulya, klarinét, klasszikus gitár, trombita, hegedű és ének produkciókat hallhatnak a nézők.

Az adásban a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával megvalósult határon túli válogatóba is bepillanthatnak. A Vajdaságból, Erdélyből, a Felvidékről és Kárpátaljáról jelentkező fiatalok közül húszan kaptak lehetőséget, hogy részt vegyenek egy mesterkurzuson, majd pedig megmérettessék magukat a neves zenetanárokból álló zsűri előtt, ahonnan hárman jutottak tovább a magyar elődöntőbe.

A műsorban két extra produkciót is láthatnak. Duka László hegedűművész és fia, a Virtuózok előző évadának felfedezettje, Duka Lacika zongorista családi duettjét, valamint Miklósa Erika és Plácido Domingo előadásában egy magyar szerző dalát hallhatják.

A pénteki, második magyar elődöntő – csakúgy mint az első – számos megható pillanatot ígér. Az előző adásban nemcsak a zene, az érzelmek is magával sodorták mind az ítészeket, mind a versenyzőket. A zsűrinek az ifjú tehetségek játéka, míg az előadóknak az izgalom és a lehetőség csalt könnyeket a szemébe. Miklósa Erikát olyannyira lenyűgözte az egyik előadás, hogy ösztöndíjat ajánlott fel a mongol származású Batbileg Baljinnyamnak. A zsűri tagja azt is megosztotta útravalóul a 21 éves énekessel, amit neki mondott a mestere, amikor 17 évesen felfedezte: „Még nem vagy stabil technikailag, de ha a szíved a helyén van, és a lelked a maximumot nyújtja a színpadon, akkor minden rendben lesz” – árulta el a Magyar Szent István-renddel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas koloratúrszoprán opera-énekes, hozzátéve, hogy a versenyzőben is látja, hogy szívét-lelkét beleteszi az előadásba.

Virtuózok 10. évad – második magyar elődöntő pénteken 20:30-tól a Dunán.

Kiemelt kép: Virtuózok