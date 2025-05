Huszti Péter bepótolja negyvenéves lemaradását

Születésnapja alkalmából köszöntötték a Nemzet Művészét a Librettóban. Huszti Péter mesélt arról, mivel telnek napjai, megosztotta a nézőkkel, milyen eszme vezérelte színművészként és rendezőként, valamint elárulta, Jókai Mórnak miért van kitüntetett helye a szívében.

Május 4-én ünnepelte 81. születésnapját a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, színigazgató, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Huszti Péter az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorának vendégeként mesélte el, a családjával, öt unokájával töltött időn túl, mostanában több lehetősége van az olvasásra. „Olyan könyveket találok meg, amelyeket negyven évvel ezelőtt kaptam, de nem volt rájuk időm. Most van. Sorra veszem le őket a polcról és olvasok. Más, sokszor forgatott művekbe is újra belelapozok, aztán csak azt veszem észre, hogy eltelt pár óra” – mondta Huszti Péter. A Nemzet Művésze hozzátette, ahogy idősödik és bölcsebbé válik az ember, úgy fedezi fel egy-egy korábbi jól ismert mű más olvasatát, többletjelentését.

Visszatekintve színészi, rendezői, tanítói munkásságara, kiemelte, pályája arról szólt, hogy a fantasztikus alkotókhoz, műveikhez kicsit megpróbált felnőni, ahelyett, hogy „lehozta volna őket a mi világunkba”. „Sok évtizeden át azon munkálkodtam, hogy úgy adjunk elő klasszikusokat, hogy a nézőtéren, vagy moziban ülők úgy érezzék, kicsit róluk is szól a történet, példát, erkölcsi erőt adva számukra” – fogalmazott az érdemes művész.

Huszti Péter kitért arra is, hogy fontos szerzőnek tartja az életében Jókai Mórt. A kétszáz éve született író több regényéből készült filmben is játszott, és rendezőként is színpadra vitt Jókai-művet. Szívében azért foglal el kitüntetett helyet az egyik legnagyobb magyar író, mert a Kőszívű ember fiai című művéből készült filmadaptáció pályafutása fontos mérföldköve volt. „Harmadéves főiskolások voltunk, amikor szerepeltünk Várkonyi Zoltán filmjében. Az egész osztály ezzel az alkotással lépett be a színházi világába, hiszen a szenzációs szereposztásnak köszönhetően sok színházból érkező művésszel ismerkedhettünk meg” – mondta az 1965-ben bemutatott filmdrámáról. Kiemelte, Jókai azért örök életű és örök érvényű szerző, mert megfogalmazott nemesítő gondolataitól és megalkotott hőseitől erkölcsi erőt kaphatnak az olvasók és a nézők.

A teljes beszélgetés újranézhető a Librettó Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép: MTVA