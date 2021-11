Szathmáry Zsigmond új műveit mutatja be a Müpában

Megosztás Tweet



Bach és Duruflé darabjai mellett új műveit mutatja be Szathmáry Zsigmond orgonaművész, zeneszerző november 30-án a budapesti Müpában.

A november 30-i hangverseny a zenészgenerációk találkozásáról szól – közölte az intézmény az MTI-vel. A nyolcvankét éves Szathmáry Zsigmond mellett fellép Pétery Dóra, Reincke Ivan-Bogdan és Kun Rajmund orgonista, Berki Ádám csellista, Anikó Katharina Szathmáry hegedűművész, Thurnay Viola alt, Ekkehard Abele és Gyombolai Bálint bariton, a Nemes László Norbert vezette Új Liszt Ferenc Kamarakórus tagjai és az UMZE Kamaraegyüttes hangszeres muzsikusai Vajda Gergely vezényletével.

A színes és változatos koncerten – amelyen két requiem is helyet kapott – a megemlékezés gondolata is megjelenik. A Requiem Fukushima emlékére című, 2012-ben írt darabot az atomerőmű-katasztrófa felett érzett megrázkódtatás inspirálta. A mű most hangzik el először Magyarországon.







A Bajor Rádió nürnbergi szekciójának felkérésére komponált Cadenza című művének zenei anyagát a koncerten is közreműködő lányának, Anikó Katharina Szathmárynak írta. Ez a darab szintén először hallható hazánkban.

Szathmáry Zsigmond orgonaművész és zeneszerző 1960-ban megnyerte a budapesti Nemzetközi Orgonaverseny első díját, majd Bécsben, Kölnben és Darmstadtban folytatta posztgraduális tanulmányait.

Egyik meghatározó mestere az összes Bach-orgonaművet kétszer is hanglemezre játszó Helmut Walcha volt. Az 1970-es években Nyugat-Németországban telepedett le és a 20. század meghatározó zeneszerzőivel – Stockhausen, Berio, Pousseur, Kagel és Ligeti – állt személyes kapcsolatban: mintegy százhúsz neki ajánlott orgonamű ősbemutatóját jegyzi.