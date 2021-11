Édesapja tanítását osztotta meg Sebestyén Márta a Librettóban

Megosztás Tweet



„A magyar népdal az egész magyar lélek tükre” – így fogalmazott Kodály Zoltán. Ehhez a gondolathoz csatlakozott a Librettó műsorában két Kossuth-díjas művész, Sebestyén Márta népdalénekes és Sebő Ferenc népzenekutató, akik arról beszéltek, vajon milyen értékeket őrzünk a népzene által.

„Édesanyám, az utolsó Kodály növendékek egyike, népzene főtanszakos hallgatója volt a tanár úrnak mikor már én is ott növekedtem a szíve alatt. Így már magzatkoromban is kaptam a népdalokból. Családunk életében fontos helye és értéke volt a népzenének és engem is mindig boldoggá tett éneklésük” – fogalmazott Sebestyén Márta, aki édesapja tanítását is megosztotta a Librettó nézőivel.

„Még egészen kicsi gyerek voltam, mikor azt mondta édesapám, hogy a népmesékből kell kiindulni, abban ugyanis benne van egy nép bölcsessége, lelki világa és minden, amit megfogalmaznak, egy népdalban is időtálló módon szerepel, hiszen ezek a dalok a mai napig aktuálisak”.







A népzene és a néptánc fontosságát emelte ki Sebő Ferenc is, aki szerint a népzene, a múltba visszamenő mindenkori populáris zene, amellyel a közösségek tudtak egymásnak üzenni és századokon keresztül csiszolódott, mint nyelvünk. Aggodalmát fejezte ki ugyanakkor amiatt, hogy manapság az emberek már nem tudnak ezen a módon kommunikálni, hiszen nemcsak a néptánc, hanem általában a tánc is háttérbe szorult.

Hogy miért gondolják, hogy a magyarság lelke kicsit „önbizalom-hiányos” és jónak tartják-e a népdalok újrafelfedezése terén megfigyelhető tendenciát, kiderül a Librettó beszélgetéséből, amelyet IDE kattintva lehet újranézni.

Librettó – minden hétköznap 19 órától az M5 kulturális csatorna műsorán.

A címlapfotó illusztráció.