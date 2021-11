Emlékszel még rájuk? Az év legjobb magyar dalai a Compact Discótól a Kaukázusig

Megosztás Tweet



Jövőre is keresi a közmédia „Az Év Dalát”, a Duna Televízió 10 éves hagyományára visszatekintő A Dal című műsorban. A műfajában egyedülálló dalverseny évről évre színesíti a hazai könnyűzenei palettát, és gyarapítja a fülbemászó dallamok repertoárját. A jelentkezés már elindult az új évadra, ami számos újdonsággal várja a zenészeket és a nézőket egyaránt. A következő összeállítással idézzük fel együtt az elmúlt szériák 10 legjobb produkcióját!

A DAL győztesei (2012-2021)

2011 őszén jelentette be a közmédia, hogy A DAL címmel folytatódik a az Eurovíziós Dalverseny előválasztója. A zenei vetélkedő három részes show-műsorrá nőtte ki magát, amelynek keretében a nézők és a szakmai zsűri közösen választotta ki az év legátütőbb produkcióját. Az elmúlt évadokban számos kiváló zenész mutathatta meg slágergyanús szerzeményét a nagyközönségnek a Duna Televízió stúdiójának színpadán, és ez idén sem lesz másként. A nevezés elindult, de amíg izgatottan várjuk, mi lesz 2022 legjobb dala, emlékezzünk vissza az elmúlt évek legjobb 10 produkciójára.







1. A DAL 2012 – Compact Disco: Sound of Our Hearts

A szíveink hangjától volt hangos 2012: A Compact Disco - Sound of Our Hearts című produkciója nyerte A Dal első évadát. Walkó Csaba és csapata a magyar siker után a 24. helyezést érte el Bakuban az Eurovíziós Dalfesztiválon. Bár a zenekar már ismert volt 2012 előtt is, azonban az igazi nagy áttörést A DAL hozta meg a zenei formációnak. Számos kis- és nagylemezt adtak ki a műsor után, megváltozott csapattal, de a mai napig készítenek dalokat.

2. A DAL 2013 – ByeAlex: Kedvesem

Az elmúlt évtizedek legmegosztóbb produkciója volt ByeAlex fülbemászó dala, a Kedvesem. Volt, aki imádta, volt, aki nem, de a dal a nemzetközi versenyen is jól szerepelt: 26 ország előadója között a tizedik helyen végzett Malmőben.

3. A DAL 2014 – Kállay-Saunders András: Running

A verseny győztese Kállay-Saunders András lett, aki a Running című számával képviselte Magyarországot a 2014-es Eurovíziós Dalfesztiválon. Kállay-Saunders a döntőben az ötödik helyet érte el, ami a második legjobb helyezés, amit magyar versenyző el tudott érni a dalfesztiválok történetében. Továbbá a kapott 143 pont a legtöbb, amit valaha magyar induló kapott.

4. A DAL 2015 – Boggie‎: Wars for Nothing ‎

Csemer Boglárka 2015. február 21-én, Budapesten a Szent István-bazilika előtti téren több száz emberrel együtt teljesítette A Dalban tett fogadalmát, miszerint, ha bejut a nemzeti dalválasztó show döntőjébe, akkor egy villámcsődület keretein belül előadja a versenydalát. Miután megnyerte A Dalt február 28-án, rövidesen nyilvánvalóvá vált, hogy a Szent István téri flashmob lesz a dal videóklipje az Eurovíziós Dalfesztiválon. Bécsben az elődöntőben a zsűri és a telefonos szavazás során a nyolcadik helyen végzett, így továbbjutott a döntőbe, amelyben végül a 20. helyen végzett 19 ponttal.

5. A DAL 2016 – Freddie: Pioneer

A Pioneer volt az Eurovíziós Dalfesztiválok történetének ezernégyszázadik dala. 108 ponttal a 19. helyen végzett. A hazai műsorban a dal elnyerte a legjobb dalszöveg különdíját is. A műsor után az énekesnek nemcsak a zenei karrierje vett lendületet: a közmédia műsorvezetője lett, ahol mind a mai napig dolgozik, a leggyakrabban a Család-barát című magazinműsor házigazdájaként látható.

6. A DAL 2017 – Pápai Joci: Origo

Be kell csuknod a szemed címmel jelentették be, majd a végső verziónál már Origo néven futott a 2017-es verseny győztes dala, amelynek zenéjét és szövegét is maga az előadó, Pápai Joci szerezte. A dal Kijevben összesítve nyolcadikként zárt a 42 indulóból, ami a kiemelkedő eredmények között van.

7. A DAL 2018 – AWS: Viszlát nyár

A 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál lisszaboni versenyére egy underground zenekar, a fiatal zenészekből álló AWS jutott ki Magyarországról, a dalfesztivál egyetlen metálbandájaként. A magyar közönség műfaji érdeklődéstől függetlenül megkedvelte a pörgős dalt, ám a nemzetközi versenyen csak a 21. helyezést érte el a magyar csapat. A zenekar énekese 2021-ben hosszú, súlyos betegség következtében hunyt el, életének 30. évében.

8. A DAL 2019 – Pápai Joci: Az én apám

A dalverseny történetében először ugyanaz az előadó, rövid időn belül, másodjára is jelölést szerzett a nemzetközi versenyre. Második versenydalán Molnár Ferenc Caramellel dolgozott, a zenéjét együtt szerezték, Caramel pedig a szöveget írta hozzá. Összesítésben 97 ponttal a 12. helyen végzett. 2011 óta ez volt az első év, hogy a Magyarországot képviselő produkció nem jutott tovább az elődöntőből.

9. A DAL 2020 – Rácz Gergő és Orsovai Reni: Mostantól

Az utóbbi évek legnagyobb magyar dalsikere lett Rácz Gergő és Orsovai Reni duettje. A Mostantól azonban a koronavírus-járvány miatt csak a televízión és az éteren keresztül törhetett utat magának hosszú hónapokon át, mivel koncerteket nem lehetett tartani. A páros azóta már több új dalt is szerzett, amelyek hasonlóan nagy sikert értek el a közönség körében.

10. A DAL 2021 – Kaukázus: Egyetlen szó

Idén a Kaukázus együttes Egyetlen szó című dala lett az év magyar slágere, egyben megnyerte a Petőfi Zenei Díj „Az Év Dala” elismerést. A zenekar 15 éves fennállása alatt számos fülbemászó dalt írt, amelyek elsősorban az underground körökben voltak ismertek, A DAL-ban bemutatott slágerüket azonban már mindenki kívülről fújja.