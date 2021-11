Visszatérő és új tehetségek is bemutatkoztak a Virtuózok V4+ hazai válogatóján

Megosztás Tweet



„Virtuóz előadások, új és visszatérő tehetségek, ritkábban hallott hangszerek, sok-sok mosoly és örömkönnyek a Duna Televízió klasszikus zenei tehetségkutatójában. Kiemelkedő előadásokban bővelkedett a Virtuózok V4+ hazai válogatója, amelynek első adását láthatták a nézők pénteken este.”

(Fotó: Duna Televízió)

A Virtuózok V4+ november 19-én új kiválóságokkal tért vissza a Duna Televízióra. Felemelő és megható pillanatokban volt része nemcsak a zsűrinek, hanem a nézőknek is pénteken este. Az első magyarországi válogató adásában ugyanis olyan kiemelkedő tehetségek mutatkoztak be, akiken akár a komolyzene jövője is múlhat, fogalmazott az adásban Bősze Ádám, a Bartók Rádió műsorvezetője, a hazai válogató házigazdája, és aki a színpad mellett bátorította a fiatalokat és izgulta végig produkcióikat a családtagokkal.







A több száz jelentkező közül az itthoni nyílt meghallgatásra mindössze ötvenen jutottak be, akik a hazai zsűri előtt mutathatták meg tehetségüket. A zsűritagok – Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-, Prima Primissima-díjas koloratúrszoprán operaénekes, Balázs János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Cziffra Fesztivál művészeti vezetője, Kesselyák Gergely Liszt Ferenc-díjas karmester, operarendező, Batta András Erkel Ferenc-, Széchenyi-díjas zenetörténész, Bogányi Gergely, a Kis Virtuózok Alapítvány elnöke, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, Várdai István Liszt Ferenc-díjas gordonkaművész – választják ki azt a négy kiválóságot, akik hazánkat képviselik majd a nemzetközi mezőnyben, ahol már olyan világsztár zsűritagok előtt lépnek majd színpadra, mint Maestro Plácido Domingo világhírű operaénekes-karmester.

Az első adásban zongorista, klarinétos, trombitás, csellós és hegedűs tehetségek és énekesek is bemutatkoztak, de megszólaltak olyan egyedinek számító hangszerek is, mint a fagott, a xilofon, a tuba, a hárfa, a tenorkürt vagy a szaxofon. A Virtuózok V4+ szombati adásában a nézők a lengyel és a cseh válogatóba is bepillanthattak.

Az első magyar fejlesztésű komolyzenei tehetségkutató immár második éve nemzetközi színtéren ad lehetőséget a fiatal zenészeknek a bemutatkozásra és szakmai fejlődésre. A műfajában egyedülálló műsor idén a visegrádi négyek mellett Horvátország részvételével jött létre. Hazánk legnagyobb komolyzenei tehetségkutatójával a fiatalok egyedülálló lehetőségeket kapnak szakmai fejlődésükhöz. A jövő zenéjének támogatása, a komplex tehetséggondozás a Virtuózok produkció egyik legfontosabb célja.

A jövő hét szombati, második hazai válogató adásban újabb tehetségeket ismerhetnek meg a Duna Televízió nézői, és kiderül az is, melyik lesz az a négy ifjú virtuóz, akik Magyarországot képviselhetik a nemzetközi mezőnyben és persze megismerhetik a többi ország továbbjutóit is. Hogy ki lesz Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Horvátország jövőbeli fiatal reménysége, a Virtuózok V4+ döntőjében derül ki december 17-én.

A Virtuózok V4+ műsorral kapcsolatos minden információ megtalálható a mediaklikk.hu/virtuozok-v4 oldalon, ahol az adás is újranézhető.

Virtuózok V4+ második válogató adás – november 26-án 20.35-től a Duna Televízió műsorán!