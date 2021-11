Ennio Morricone családja koncertturnét jelentett be az elhunyt zeneszerző tiszteletére

November 10-én az Oscar-, Grammy- és kétszeres Golden Globe-díjas olasz zeneszerző, Ennio Morricone születésnapján jelentette be az elhunyt legenda családja: világturnét szerveznek a mester tiszteletére. Az egyetemes filmzene egyik legismertebb és legnagyobb hatású alakjának slágereit megszólaltató koncertsorozatnak budapesti állomása is van. 2022. december 18-án 20:00 órakor a Papp László Budapest Sportarénába érkezik az 'Ennio Morricone - The Official Concert Celebration'.