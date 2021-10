2006 után újra Budapesten a Red Hot Chilli Peppers

Megosztás Tweet



Világkörüli stadionturnéra indul jövő nyáron a Red Hot Chili Peppers. Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb amerikai rockzenekara a koncertsorozat keretében 2022. június 15-én lép fel a Puskás Arénában.

A harminckét városból álló turné 2022. június 4-én kezdődik a sevillai Estadio La Cartujában. A koncertkörút többek között Londonban, Párizsban, Dublinban, Los Angelesben, Chicagóban, New Yorkban is megáll, mielőtt az arlingtoni Globe Life Fieldben, Texasban véget ér szeptember 18-án – közölte a szervező Live Nation csütörtökön az MTI-vel.

A Los Angeles-i Red Hot Chili Peppers tavaly februárban Beverly Hillsben lépett utoljára színpadra, akkor már újra John Frusciante gitárossal a soraiban, aki tíz év szünet után 2019 végén tért vissza Josh Klinghoffer helyére. A közlemény szerint a Red Hot Chili Peppers karrierje legnagyobb slágereiből és készülő új albumának dalaiból állítja össze koncertprogramját. A turnén előzenekar lesz a The Strokes, Beck, az Anderson.Paak & The Free Nationals, a Haim, St. Vincent, King Princess, valamint a Budapesten is előjátszó ASAP Rocky és Thundercat.

Az 1983-tól létező Red Hot Chili Peppers több mint hatvanmillió albumot adott el eddig, és hat Grammy-díjat nyert. A kaliforniai zenekarban két alapító tag, az énekes-szövegíró Anthony Kiedis és a basszusgitáros Flea ma is meghatározó tag, mellettük Chad Smith dobos 1988 óta zenél az együttesben, az 1988-tól RHCP-ben gitározó John Frusciante pedig 2019-ben már másodszor tért vissza a csapatba több év kihagyás után. Az eredeti gitáros, Hillel Slovak 1988-ban herointúladagolásban halt meg.

A Red Hot Chili Pepperst 2012 áprilisában beiktatták a Rock and Roll Hírességeinek Csarnokába.

A zenekarnak eddig hat stúdióalbuma - Blood Sugar Sex Magik (1991), Californication (1999), By the Way (2002), Stadium Arcadium (2006), I'm With You (2011), The Getaway (2016) - jutott be az amerikai top 3-as listára. A legsikeresebb dalok közé tartozik a Give It Away, a Fight Like a Brave, az Under the Bridge, a Californication, az Otherside, Snow, a Breaking the Girl és a Higher Ground.

A Red Hot Chili Peppers eddig kétszer játszott a magyar fővárosban: 1996-ban a Kisstadionban, húsz évre rá a Papp László Budapest Sportarénában.