Megjelentek Szikora Róbert kalandos sorsú dalai

A 90-es években kérték fel Szikora Róbertet, hogy készítsen egy rock and roll albumot, ám mielőtt az eljuthatott volna a közönséghez, a kiadó csődbe ment. Az elkészült kazettákból pár százat megtartott, amit a rajongóknak adott, a többit viszont kidobta édesanyjánál a kukába. Az albumról két dalt most a közönség is megismerhet. Hogy miként, az a Librettó beszélgetéséből kiderül.