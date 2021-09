25 éve tombolt a közönség Michael Jackson egyetlen magyarországi koncertjén

Megosztás Tweet



50 ezer nézőnek adott koncertet a Népstadionban 1996. szeptember 10-én a „pop királya”, Michael Jackson.

Michael Jackson először 1994-ben érkezett Magyarországra, egy rövidfilmet forgatott, ami a következő évben megjelent a HIStory nagylemezének beharangozó videójában. A forgatás a Hősök terén és a Margit hídon zajlott, két-három napra pedig szinte az egész várost lezárták.

1995-ben sorban álltak a magyarok Jackson legújabb lemeze miatt, az első vásárló reakcióját érdemes megnézni:

Két évvel később, 1996-ban kétszer is visszatért a magyar fővárosba: először csak egy villámlátogatásra érkezett, hogy megnézze közelgő fellépése helyszínét, azonban akkor már mindenki tudta, hogy szeptemberben visszatér és fellép a Népstadionban. Budapest a History World Tour turné második koncerthelyszínéül szolgált.

A nagyszabású zenei esemény alkalmából tett látogatásakor csakúgy, mint az első két alkalommal is, rajongók tucatjai próbálták kísérni szinte mindenhová. Jackson fekete kalapban, piros ingben, fekete nadrágban és cipőben mutatkozott, tört magyarságával pedig csak ennyit mondott: „Szeretlek titeket!”

(Fotó: MTI/lllyés Tibor)

Jackson nagyon élvezte, hogy rajonganak érte. Gyakran kiállt az ablakba, integetett és üzeneteket küldött a rajongóknak, akik a hotel előtt táboroztak 24 órán át és megállás nélkül skandálták a nevét.

1996. szeptember 10-én közel 50 ezer ember gyűlt össze a Népstadionban. Sokan már aznap déltől órákig vártak a helyszín előtt, hogy jó helyre futhassanak majd a kapunyitáskor. A jelenlévők közül nem volt mindenki a rajongója, ám Jackson akkora világsztár volt, hogy fellépését nem lehetett kihagyni. A küzdőtéri jegyek 4900 forintba kerültek, az előzenekar a Hip Hop Boyz és DJ Bobo volt.

Érdekesség, hogy a helyszín mérete miatt az igazi látványosságnak számító hatalmas kivetítőket nem szerelhették fel. A koncert első pár percét a rádió élőben közvetítette,

a sajtót viszont egyáltalán nem engedték be, ami nagy felháborodást váltott ki a médiában.

Jackson a színpadra egy rakétán érkezett, szkafanderszerű ruhában és egy mozgatható kifutó segítségével a nézők fölé is emelkedett. A You are not alone (Nem vagy egyedül) című érzelmes dal hangjaira a közönség gyertyát gyújtott, a Billie Jean alatt pedig tombolt. Nem maradtak el a klipekből jól ismert koreográfiák sem, volt lézershow, lenyűgöző fénytechnika, egy tank, zászlók és tűzijáték is. A Heal the World volt a két és fél órás műsor utolsó száma, azt egy aranyszínű ruhába öltözött nagy kórus énekelte.

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az énekes a koncert utáni napokban sétált a Budai várban, majd elment a Casino Vigadó étterembe is, ahol cigányzene szólt. Az énekes látogatását szervező cég szerint állítólag annyira megtetszett neki a cigányzene, hogy emlékül egy hegedűt kért a szervezőktől.

A HIStory World Tour Michael Jackson harmadik, világ körüli turnéja volt. 1996. szeptember 7-én indult Prágából és 1997. október 15-én ért véget,

82 koncertből állt és összesen 4,5 millióan látták.

Jackson a mai napig az egyetlen előadó, akinek öt lemezéből is 30 millió példánynál több kelt el. A „pop királya” 2009. június 25-én hunyt el.