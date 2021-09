David Bowie-emlékestet tartanak budapest kultikus helyszínén

Megosztás Tweet



Ismét emlékestet rendeznek David Bowie tiszteletére magyar zenészek. Az öt éve elhunyt legendás brit dalszerző, előadó számai szeptember 22-én hangzanak el az újbudai A38 hajón.

A mostani koncert annak a sorozatnak a negyedik állomása, amely Bowie és fontos alkotótársai kapcsolatára fókuszál. Iggy Pop, Lou Reed és John Lennon után az est címe Bowie and Friends – vol. 4: Mick Jagger lesz, azaz a műsor részben Bowie és a Rolling Stones énekese közötti baráti és alkotói viszony köré épül – szerepel az esemény ajánlójában.

Kettejük barátsága a hetvenes évek elejéig nyúlik vissza. Bowie 1973-ban feldolgozta a Stones Let's Spend the Night Together című dalát Aladdin Sane című albumán. A Stones egy másik slágere, az It's Only Rock and Roll egy Bowie-val közös jammelés eredménye. Bowie és Jagger közös dallal is jelentkezett: az eredetileg 1964-ben a Martha and the Vandellas előadásában ismertté vált számot, a Dancing in the Street-et 1985-ben együtt dolgozták fel nagy sikerrel, a dal vezette a brit kislemezlistát.

Az idei fellépők közül hárman – Márton András (KFT), Poniklo Imre (Amber Smith) és Szekeres András (Junkies) az eddigi alkalmakkor is ott voltak. Szeptember 22-én az A38-on színpadra lép továbbá Nóvé Soma (Middlemist Red), Robert James Robson, Bognár Zoltán, Lázár Ágoston (Esti Kornél), Székely János (Meztelen Diplomaták), Bakó Balázs (Bits), Iliás Adám (Turn Signals), Stumpf András, Sőti Andrea és Sőti Barbara.

David Bowie, aki több mint negyven évet átívelő karrierje során a glam rock, az art rock, a soul, a hard rock, a dance pop, a punk és az elektronikus zene világában is komoly sikereket aratott, rákbetegségben hunyt el 2016 januárjában, 69 éves korában.

A címlapfotó illusztráció.