Szakács Gergőt egyből megfogta az Indulj el egy úton című népdal lüktetése

Magyarország legszebb tájaira, a természetjárás örömeire hívja fel a figyelmet Szakács Gergő új dala, amely az Aktív Magyarország Indulj el című kampányára készült. A Follow The Flow énekese az M2 Petőfi TV műsorában mesélt Lolának a nagyszabású klipforgatásról, valamint arról, milyen szerepet játszik életében a természetjárás.

A magyar Follow The Flow zenekar frontembere, az M2 Petőfi Tv műsorában árulta el, mennyire megtetszett neki az ominózus népdal.

„Verset már többször, népdalt viszont még sohasem dolgoztam fel, sőt nem is énekeltem még. De az Indulj el egy úton című népdal lüktetése egyből megtetszett”

– mesélte az Én Vagyok Itt! stúdiójában Szakács Gergő, aki megtartva a dal fő vonalát, köré építette a szövegét. Az átdolgozáshoz klip is készült, amely a természetjárás örömeire hívja fel a figyelmet.

A túrázás pedig egyáltalán nem áll messze Szakács Gergőtől. „A zenén kívül az egytelen tevékenység, ami ki tud kapcsolni, az a túrázás, amely kiskorom óta szerves része az életemnek” – mondta az énekes.

Szakács Gergő jó hírrel szolgált a Follow The Flow rajongóinak is, hiszen elárulta, szinte teljesen készen van az új lemezük, amelyet szeptemberben mutatnak be. Továbbá saját szólóalbumáról is beszélt, amely a tervek szerint az év végén jelenik meg.

