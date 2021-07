Az MTVA vezérigazgatója személyesen köszöntötte fel a 80 éves Medveczky Ádám karmestert

Megosztás Tweet



Július 15-én ünnepelte 80. születésnapját Medveczky Ádám, Kossuth-díjas karmester, akit a jeles nap alkalmából az MTVA vezérigazgatója, Papp Dániel személyesen is felköszöntött.

Páratlan életútja előtt tisztelegve a közmédia több csatornája is külön műsorral köszöntötte születésnapja alkalmából Medveczky Ádámot.

„Mindig megtiszteltetés élő legendákkal személyesen találkozni, de most külön öröm, hogy egy olyan művészt köszönthetek a jubileumi születésnapja alkalmából, aki még az 1970-es években a Magyar Televízió műsorában vált országosan ismertté, majd tehetsége által világhírű karmesterré vált. Köszönjük Medveczky Ádámnak a több évtizedes, korszak meghatározó munkáját” – mondta az MTVA vezérigazgatója, Papp Dániel.

Az MTVA vezérigazgatója, Papp Dániel köszöntötte Medveczky Ádám, Kossuth-díjas karmestert 80-ik születésnapja alkalmából. (Forrás: MTVA)

Egy művész, aki hivatását felelősséggel és élvezettel végzi

Medveczky Ádám, az Operaház örökös tagja, a Magyar Állami Hangversenyzenekarban közel egy évtizeden át szólamvezető üstdobos volt, 1969-től az Operaház korrepetitoraként, majd karmestereként tevékenykedett, három éven át pedig az intézmény zeneigazgatója volt. Ezt megelőzően, illetve részben ezzel párhuzamosan, 1987 és 1996 között, a Magyar Posta Szimfonikus Zenekara zeneigazgatója volt. 1997-től 2010-ig a Győri Filharmonikus Zenekar első karmestereként tevékenykedett.

1974-ben elnyerte a Magyar Televízió első alkalommal megrendezett karmesterversenyének második díját, részesült többek között 1976-ban Liszt Ferenc-díjban, 1988-ban Magyarország Érdemes Művésze díjban és 2011-ben Kossuth-díjban.

„A Magyar Televízióval való együttműködés meghatározó volt a művészi pályámon, hiszen megszámlálhatatlanul sok gyönyörű szakmai élmény, emberi találkozás kísérte végig itt a pályafutásomat, így a Magyar Televíziót a legcsodálatosabb munkatársamnak nevezhetem. Számomra az Magyar Televízió múltbéli és jelenlegi munkássága felbecsülhetetlen értéket képvisel, hiszen hatalmas hozzájárulás és küldetés, amit a közmédia a kultúráért, művészetért és a komolyzene népszerűsítéséért tesz” – mondta Medveczky Ádám.

Medveczky Ádám lesz a 2022-es újévi nyitány karnagya is

Az elmúlt két évben január 1-jén a nézők a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Zeneakadémia közös koncertjével indíthatták az új esztendőt. Népszerű zeneműveket hallhattak az érdeklődők Magyarország legkiválóbb karmestereinek irányításával.

A hagyomány jövőre is folytatódik: a 2022-es évet is csodálatos dallamokkal köszönthetjük majd, az est karnagya Medveczky Ádám lesz. Az Újévi nyitányt a tervek szerint a közmédia két csatornája, a Bartók Rádió és az M5 kulturális csatorna is közvetíteni fogja.