Csak anyukáját akarta meglepni, de király lett – hallgassa meg Elvis Presley első dalát!

Hatvannyolc éve, 1953. július 18-án jelent meg a rock-and-roll királya, Elvis Presley első kislemeze, a My Happiness (Boldogságom). Ennek alkalmából a háromszoros Grammy-díjas amerikai énekes, zenész és színész halhatatlanságára emlékezünk.

Elvis Aaron Presley 1935. január 8-án született a Mississippi állambeli Tupelo városában.

Szegény protestáns családból származott, szüleivel gyakran járt templomba vasárnaponként, ahol nagy hatással voltak rá a templomi énekek. A zene iránti érdeklődése tinédzserkorában bontakozott ki, amikor is tizenegy éves korában a vágyott bicikli helyett egy gitárt kapott a szüleitől karácsonyra. Nem járt sem zenei különórákra, sem magántanárhoz, önerőből tanult meg gitározni. A zenével való szenvedélyes kapcsolata a rádióból, a lemezekből és a blues klubokból hallgatott zeneszámokkal alakult ki.

Elvis Presley, a rock and roll koronázatlan királya (Fotó: MTI)

Nehéz elhinni, de mielőtt a Rock n' Roll királyává vált volna egy visszahúzódó, félénk fiatal kölyök volt, ki rajongott a zenéért és szeretett énekelni. Miután szüleivel Memphisbe költözött, összeszedte bátorságát és elment a Sun Records elnevezésű lemezkiadóhoz, melynek akkori tulajdonosa Sam Philips volt. Édesanyjának szeretett volna meglepetést szerezni azzal, hogy egy neki énekelt dalt ajándékoz számára. A tizennyolc éves Presley elénekelte az első „My Happiness” (Boldogságom) című melankolikus dalát a lemez A-oldalára. A B-oldalra a „That's When Your Heartaches Begin” (Ekkor kezd fájni a szív) című szám felvétele került. Mindkettő egy lassú, érzelmes hangulatú zeneszám, mely mostani viszonylatban elég távol áll a későbbi rock and roll király szerepétől.

Négy dollárért megkapta egy lemezen a dal másolatát, amit hazafelé menet egy barátjánál meg is hallgatott, ugyanis a Gracelandot működtető Elvis Presley Enterprises szerint a Presley családnak nem volt lemezlejátszója. Azonban a szám meghallgatása után a lemezt ott felejtette. Az ottfelejtett lemez évtizedekig barátja széfjében maradt, míg 2015. január 8-án árverésre bocsátották, a Presley-hez kapcsolódó egyéb emlékekkel együtt a király 80. születésnapi évfordulóján. Presley első felvétele 300 ezer dollárért (88 millió forint) kelt el az aukción.

Első jelentős zenei sikerét a That's All Right Mama című kislemezével aratta, ami után töretlen sikereket ért el a zene világában. 1956 nyarán jelent meg a Heartbreak Hotel című felvétele, amely új fejezetet nyitott a rock történetében, hetek alatt nemzeti bálvánnyá vált. Pályafutásának első két évében több mint tizenhét dala szerepelt folyamatosan az angol és amerikai toplisták első helyén.

Utánozhatatlan, egyedi stílusával, csípőmozgásával és lázadó attitűdjével hamisítatlan rock-and-roll-bálványt hozott létre, akiért a fiatalabb korosztály rajongott, míg az idősebb korosztályt jobbára megbotránkoztatta.

Elvis Presley amerikai énekes nyilatkozik a sajtó képviselőinek 1969-ben Las Vegasban (Fotó: MTI)

Amikor 1958-ban behívták katonának és felajánlották számára a lehetőséget, hogy nem kell a többi besorozott katona mellett letöltenie a szolgálati idejét, egyszerűen csak szórakoztathatja a csapatokat, közben kapcsolatban maradhat rajongóival. Azonban Elvis nem fogadta el az ajánlatot, amiért katonatársai mellett sok amerikaiban váltott ki szimpátiát, ami a későbbi eladott lemezszámokban is megmutatkozott.

Leszerelése után főként filmszínészként dolgozott. Pályafutása során több mint harminc filmben alakított főszerepet. Hétévnyi kihagyás után, 1968-ban végül visszatért a zenei színpadra, és ott folytatta, ahol abbahagyta. 1973-ban az ő koncertjét közvetítették először műholdon keresztül.

A hetvenes évek elején visszahúzódott villájába és teljesen elzárkózott a világtól. Életén át tartó gyógyszerfüggősége, illetve elhízottsága miatt egészségi állapota rosszabbodott. 1977. augusztus 16-án, drogtúladagolás következtében halt meg. Ekkor vesztettünk el egy igazi legendát, a huszadik század egyik legjelentősebb zenei ikonját.

Halála után több mint 40 évvel még mindig inspirálja az embereket, kultusza napjainkig megkérdőjelezhetetlen.

Az Elvis Presley Enterprises nevű vállalatnak köszönhetően Elvis memphisi otthona, a Graceland mindenki előtt nyitva áll. Évente több mint ötszázezer ember látogatja, a Fehér Ház után a második leglátogatottabb történelmi otthon az Egyesült Államokban. Az Elvis rajongók minden évben megemlékeznek haláláról gyertyagyújtással a Graceland előtt.

Gyertyafényes megemlékezés Elvis Presley haláláról (Fotó: MTI)

Az Európai Elvis Fesztivált amikor lehet megrendezik Németországban, Bad Nauheim nevű városában, melyet számtalan Elvis imitátor látogat. A „királynak” harmincnyolc különböző országban van hivatalos rajongói klubja. Spanyolország és Németország még emlékbélyegre is helyezte Elvis arcának képmását.

Az Elvis Presley-imitátor Európa-bajnokságra pedig Európa számos területéről érkeznek évente a leglelkesebb rajongók, kik összemérhetik tudásukat egymással. A versenyzőknek a megjelenés mellett a mozgást, stílust és persze az éneklést is pontozza a zsűri. A legutóbbi Európa-bajnoki címet Rob Willis nyerte el. A következő bajnokságot 2022. január elején rendezik meg. Az elhivatott Elvis utánzók számára megvásárolható az eredeti tervek által készült Elvis jelmez is.

Az 1980 óta működő, az amerikai Indiana államban található B&K nevű jelmezgyártócég, az egyetlen olyan cég, amelyre Presley eredeti jelmezének korábbi tervezői, Bill Belew és Gene Doucette engedélyt adtak az után gyártásra. A legolcsóbb egyberészes 1175 dollárba kerül, ami átváltva több mint 340 ezer forint. A rajongóknak körülbelül 14-16 hetet kell várniuk a szállításra.