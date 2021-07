Szeptember végén rendezik meg a Global Citizen 24 órás világkörüli élő koncertjét

Megosztás Tweet



Szeptember 26-ára tűzte ki a Global Citizen jótékonysági szervezet azt a 24 órás, világszerte közvetített szuperkoncertet, amelyen a világ számos nagyvárosában közönség előtt lépnek fel olyan sztárok, mint a BTS, Ed Sheeran, The Weeknd, Lorde és Doja Cat.

Hugh Evans, a Global Citizen vezérigazgatója a filantróp szervezet eddigi legnagyobb szabású rendezvényeként harangozta be az eseményt. Tájékoztatása szerint a közvetítés élőben zajlik majd a nap nagy részében, a zenészek, előadók hat kontinensen lépnek fel közönség előtt a New York-i Central Parktól a párizsi Champ de Marson át Szöulig.

A fellépők között lesz a Metallica, Billie Eilish, Lizzo, Shawn Mendes, Camila Cabello, a Duran Duran, Keith Urban, Andrea Bocelli, a Green Day, H.E.R., Demi Lovato, a Coldplay, Adam Lambert, Usher, Lang Lang, Burna Boy, Ricky Martin és Alessia Cara is. A további fellépők listáját augusztus 6-án jelentik be - olvasható a Variety szórakoztatóipari hírportálon.

Evans azt is elmondta, hogy

tavalyi koncertjükkel szemben, amikor a pandémia ezt nem tette lehetővé, idén a világ minden táján élő közönség előtt koncerteznek és szólalnak meg a fellépők.

A New York-i Central Parkba 60 ezer főt várnak, és Párizsban, az Eiffel-toronynál is nagy tömegre számítanak.

A Global Citizen számos célt tűzött ki maga elé az egész napos show-val, többek között a nagy adományozók bekapcsolását a szegénység, az éghajlatváltozás és a nemzetközi oltási egyenlőtlenségek elleni küzdelembe.

Evans kiemelte, hogy a szeptemberi esemény generációja nagy pillanata lehet, ezért próbálják meg „egy emberként összehozni az egész világot”. Mint sorolta: nagy szükség van az összefogásra, mivel a Világbank jelenlegi becslései szerint 150 millió embert taszított a világjárvány a mélyszegénységbe, Afrika szarván pedig 41 millió ember került az éhhalál szélére. És bár a pandémia alatt a szén-dioxid-kibocsátás ideiglenesen csökkent, a Fortune 500-nak, vagyis az ötszáz legnagyobb árbevételű vállalatnak csupán negyede vállalta a nettó zéró kibocsátás elérését.

A szeptemberi rendezvényre tehát úgy tekintenek,

mint egy egyedülálló lehetőségre a bolygó védelme és a szegénység legyőzése érdekében.

Evans arról is beszélt, hogy nem a közönségtől várnak adományokat, hanem a vállalatokhoz, a világ vezetőihez és a kiváltságos helyzetben lévő üzleti vezetőkhöz fordulnak.

„Van a világnak 20 olyan vezető politikusa, akik már elkötelezték magukat, hogy a kampány részeként fellépnek Nancy Pelositól, az amerikai képviselőház elnökétől Emmanuel Macron francia elnökig. De szükségünk van a rendkívül nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyekre is” – tette hozzá.

„Csodálatos lenne, ha ugyanazok a milliárdosok, akik szívüket-lelküket és anyagi forrásaikat adják az űrrepülésért, a bolygónkon meglévő lehetőségeket is felkarolnák”

– jegyezte meg.

A Global Citizen arra is felhasználja az eseményt, hogy népszerűsítse azt a nagyszabású, globális faültetési kampányt, amellyel segítenének visszafordítani az éghajlatváltozás okozta károkat. Emellett fontos céljuk a koronavírus-járvány megállításának elősegítése, amelynek keretében még idén egymilliárd adag vakcinát próbálnának eljuttatni a világ legszegényebb országaiba.

A címlapfotó illusztráció.