Mozart a varázsló jelmezben bűvöl el

Változatos zenei programokat kínál július 19. és 30. között a kecskeméti Kodály Művészeti Fesztivál a város emblematikus kulturális helyszínein és közterein.

Bak Lajos, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ igazgatója az eseményt beharangozó hétfői sajtótájékoztatón felidézte, Kecskemét 1970-ben adott otthont először a Kodály Szemináriumnak. A nyári szemináriumokhoz a kezdetek óta egy hangversenysorozat kapcsolódott, amely 1991-től viseli a Kodály Fesztivál nevet.

Az elmúlt évtizedekben kialakult a programsorozat fő koncepciója: Kodály Zoltán zeneműveinek és az életművéhez kapcsolódó régi és újabb szerzők műveinek megszólaltatása, a kortárs magyar zene jeles képviselőinek bemutatása, helyi zenei műhelyek és versenygyőztes fiatal művészek bemutatkozása.

Az évek során azonban egyre gazdagodott és színesedett a program, és

mára már más művészeti ágak is helyet kapnak a fesztivál programjában

– sorolta.

Barta Dóra, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ másik igazgatója kiemelte: a több részletében is megújuló fesztivál bizonyos koncertjeihez képi attrakciókat is társítanak úgynevezett „atmoszférakoncertek” formájában a romkert és a kecskeméti főtér helyszínein. Az új arculat formálódása mellett a kapcsolódó terek fizikai környezete is átalakul a fesztivál idejére.

Beszélt arról is: a Deák Ferenc téren kialakított Kodály Pont lehetőséget teremt arra, hogy néhány percig bárki zenélhessen, műfajtól és amatőr vagy professzionális státuszától függetlenül, de megoszthatja élőszóban a zenével kapcsolatos élményeit, emlékeit, benyomásait is - tette hozzá.

Toókosné Börönte Erika, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ programszervezője elmondta: a fesztivál a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar nyitókoncertjével indul. Műsoron Dohnányi, Bartók és Kodály művei szerepelnek, a zenekart Hollókői Huba vezényli majd a kecskeméti főtéren.

Mozart életét mutatja be gyermekeknek Simon Izabella zongoraművész és zenésztársai

különleges kosztümös koncertje Mozart a varázsló címen az Ifjúsági Otthon udvarán, míg az Otthon Mozi a Verdi: Traviata című operafilmet tűzi műsorára a fesztivál alkalmából.

Bretz Gábor operaénekes dalestjén Gráf Zsuzsa zongorakíséretében Kodály Zoltán és Gustav Mahler művei szerepelnek majd az evangélikus templomban.

A Duna Művészegyüttes egy különleges táncszínházi produkciót hoz a Hírös Agórába Elmúlt időkből - Bartók & Folk címmel. A előadás célja egyrészt emlékezni Bartók Bélára, a gyűjtőre, másrészt megszólaltatni, táncra fordítani férfikórusműveit. Ebben segítségükre lesz a nemzetközileg elismert Szent Efrém Férfikar.

A Sárik Péter Trió Beethoven műveit dolgozta át a saját stílusára. A koncert repertoárjában a német zeneszerző szimfóniáinak és zongoraszonátáinak részletei hangzanak el,

Beethoven dallamai és harmóniái keverednek a jazz és a popzene ritmusaival a kecskeméti főtéren.

A piarista templomban lép fel a Nemzeti Ifjúsági Kórus Erdei Péter és Nemes László Norbert vezetésével. Műsoron Bella Máté, Fekete Gyula és Tóth Péter kortárs szerzők gondosan válogatott művei szerepelnek.

Navratil Andrea népdalénekes számos formációban bizonyította tudását, művészi érzékenységét, ezúttal Mali Katalin orgonakíséretével ad koncertet az evangélikus templomban.

A fesztivál zárókoncertjén a Nagytemplomban Sergei Nakariakov világhírű orosz trombitaművész lesz a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar vendége Hámori Máté vezényletével. A kecskeméti Kodály Művészeti Fesztivál részletes programkínálata ezen az oldalon érhető el.

A címlapfotó illusztráció.