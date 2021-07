Születésnapi műsorokkal tiszteleg Medveczky Ádám előtt a közmédia

Megosztás Tweet



Medveczky Ádám Kossuth-díjas karmester július 15-én ünnepli 80. születésnapját. Páratlan életútja előtt tisztelegve a közmédia több csatornája is külön műsorral köszönti őt a jeles nap alkalmából.

Egy művész, aki hivatását felelősséggel és élvezettel végzi, és akit a muzsikusok és a közönség is egyaránt tisztel és szeret. Ő Medveczky Ádám Kossuth-díjas karmester, akit 80. születésnapja alkalmából műsorokkal köszönt a közmédia.

A Duna World július 12-én, hétfőn, 21.35-kor kezdődő Dokuzóna című műsora az Operaházba kíséri a karmestert, aki feleleveníti itt töltött legkorábbi és legmeghatározóbb élményeit. Július 15-én a Dankó Rádió 10.04-kor kezdődő Az a szép című műsora foglalkozik a karmesterrel felelevenítve pályája állomásait és persze egy általa vezényelt darab is hallható lesz a délelőtti adásban.

A Bartók Rádió július 16-án, pénteken 19 órakor kezdődő Arckép című portréműsorának lesz vendége Medveczky Ádám, 19.35-től pedig a Győri Filharmonikus Zenekar általa vezényelt korábbi hangversenye csendül fel a tiszteletére. Az M5 kulturális csatorna július 18-án, vasárnap folytatja a karmester köszöntését. A 2019-es Armel Opera Festival keretén belül Bécsben bemutatott Figaró házassága című előadást tűzi műsorára, a darabot Szabó Máté rendezésében a Győri Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekarának kíséretében, Medveczky Ádám vezényletével láthatta ott a közönség.

A Kossuth Rádió július 29-én látja vendégül a karmestert. A 21.30-kor kezdődő Nagyok című portréműsorban Medveczky Ádám kedvenc zenéiről is mesél a hallgatóknak.

Medveczky Ádám lesz a 2022-es újévi nyitány karnagya is. Az elmúlt két évben január 1-jén a nézők a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Zeneakadémia közös koncertjével indíthatták az új esztendőt. Népszerű zeneműveket hallhattak az érdeklődők, Magyarország legkiválóbb karmestereinek irányításával. A hagyomány jövőre is folytatódik: a 2022-es évet is csodálatos dallamokkal köszönthetjük majd, az est karnagya Medveczky Ádám lesz. Az Újévi nyitányt a tervek szerint a közmédia két csatornája, a Bartók Rádió és az M5 kulturális csatorna is közvetíteni fogja.

