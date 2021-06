Roger Waters visszautasította a Facebook ajánlatát, és beszólt Zuckerbergnek

Megosztás Tweet



Roger Waters, a Pink Floyd zenésze visszautasította a Facebook hatalmas mennyiségű pénzajánlatát, amit azért kapott volna, hogy a cég felhasználhassa az Another Brick in the Wall, Part 2 című dalt egy Instagram-reklámhoz.

„Roger Waters egy friss Julian Assange melletti eseményen mondta el, hogy megkereste a Facebook, mert az 1979-es Pink Floyd-klasszikust, az Another Brick in the Wall, Part 2 című dalt szeretnék használni egy közelgő Instagram-reklámban” – írta a Rolling Stone.

„Ez az üzenet ma érkezett az interneten, azt írják, használni szeretnék a dalomat, az Another Brick in the Wall, Part 2-t egy Instagramot reklámozó kisfilmben. A felkérés hatalmas, hatalmas mennyiségű pénzzel jött” – mondta a zenész, és keresetlen szavakkal illetve az ajánlatot.

„Azért mondom ezt el, mert ez egy alattomos lépés tőlük afelé, hogy végképp mindent kisajátítsanak maguknak. Én nem fogok részt venni ebben a baromságban, Zuckerberg”

– folytatta, üzenve a Facebook főnökének.

A Facebook nem válaszolt a Rolling Stone-nak a cikk megjelenéséig.

Waters a Facebook leveléből is felolvasott a WikiLeaks szervezet alapítója mellett szervezett eseményen, amelyben az állt, köszönik, hogy megfontolja a projektet, valamint úgy érzik, hogy a dal üzenete ma is érvényes és szükséges, ami arról árulkodik, milyen időtlen is ez a szám.

„És ők mégis arra akarják használni, hogy a Facebookot és az Instagramot még hatalmasabbá, erősebbé tegyék, mint amilyen már most is, így továbbra is cenzúrázhatnak mindannyiunkat ebben a teremben, és megakadályozhatják, hogy Julian Assange története bekerüljön a köztudatba, és a közvélemény azt mondja, hogy: Mi? Nem. Nem, elég volt” – tette hozzá.

A zenész ezután még felhozta a FaceMasht, Zuckerberg Facebook előtti honlapját, amelyet a Harvardon készített 2003-ban, hogy összehasonlítsa az egyetemre járó lányok kinézetét. Majd azt a kérdést tette fel, hogy hogyan juthatott ekkora hatalomhoz egy „ilyen kis p*cs”, aki úgy kezdte, hogy: Ő szép, adjunk neki ötből négy pontot, ő csúnya, adjunk neki egyet. „Hogy jutott ekkora hatalomhoz? És mégis ő az egyik legnagyobb hatalommal rendelkező idióta a világon” – mondta.

Roger Waters tells Mark Zuckerberg to "f*ck off" after attempting to license "Another Brick In The Wall (Part 2)" to promote Instagram. pic.twitter.com/srrYKe10PM — Geopolitics & Empire (@Geopolitics_Emp) June 14, 2021

Címlapfotón: Roger Waters angol zenész, a Pink Floyd egykori brit rockzenekar tagja (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari)