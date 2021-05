Horváth Charlie reméli, fia nála is sikeresebb lesz

Megosztás Tweet



Komoly zenei sikereket ér el Horváth Ákos együttesével. Családja kapcsán mesélt fia nemzetközi karrierjéről Horváth Charlie, Liszt Ferenc-díjas előadóművész Radványi Dorottyának a közmédia Almárium című műsorában.

„Angol nyelvű lemezt készített Ákos, nagy boldogságunkra az egész világon játsszák dalait. Ha Isten is úgy akarja, még sikeresebb lesz, mint én” – mesélte a Duna Televízióban Horváth Charlie, akinek fia, Horváth Ákos a Stardust nevű együttes énekese, dalszerzője.

A csapatnak tavaly októberben jelent meg első nagylemeze Highway to Heartbreak címmel a Frontiers Records gondozásában, amely a világ egyik legnagyobb dallamos rockzenével foglalkozó lemezkiadója.

Családja kapcsán a zenekari életről is mesélt Charlie Radványi Dorottyának az Almáriumban. Mint fogalmaz „háziasszonyként szerepelt” az elmúlt időszakban, hiszen a megfogyatkozott fellépések miatt most volt ideje olyan otthoni teendőkre, amelyekre eddig a késő éjjeli hazaérkezések miatt nem. Véleménye szerint jó is volt ez a kis nyugodtság, de azért most már nagyon hiányzik a közönség.

