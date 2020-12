A karácsonyi időszak megszokott és meghökkentő slágerei

Megosztás Tweet



Az ünnepi időszak rengeteg hagyományt hordoz magában, és amióta zene a zene, ezek közül az egyik megkerülhetetlen a karácsonyi dalok hallgatása szenteste előtt. Sokakat csak későn ér el az ünnep szele, ha azonban ezt a listát meghallgatja, ön sem menekülhet a karácsonyi láz elől.

Az ünnepi dalok hallgatásának egyik legnépszerűbb helye a Spotify, amely idén a Today online médiummal megosztotta minden idők legnépszerűbb karácsonyi slágereit. A Top 5-ben pedig bőven akad meglepetés.

1. Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You

A Mariah Carey és Walter Afanasieff által írt és az énekesnő által 1994-ben felvett dal a kiadása óta minden ünnepi idényben vezeti a toplistákat. A sláger 25. évfordulójára tavaly készítettek új klipet.

2. Wham! – Last Christmas

A dalt George Michael írta és Andrew Ridgeleyvel adta elő 1984-ben. Egyedülálló módon az együttes a slágerből befolyó összes jogdíjat az etiópiai afrikai éhínség enyhítésére ajánlotta fel.

3. Ariana Grande, "Santa Tell Me"

Meglepetés a Top 3-ban! Ariana Grande slágere az első, amely megtöri az örökzöldek uralmát. Az énekesnő először 2014-ben, a Los Angeles-i „A Very Grammy Christmas Special” koncerten adta elő a Savan Kotechával és Ilyával közösen írt a dalát.

4. Michael Bublé – It's Beginning to Look a Lot like Christmas

A streamerek egyszerűen imádják a Bublé dalait, akinek a zenéje nagyzenekari, retro hangulatú. Ez az első az előadó három dala közül a 2011-es „Christmas” című albumáról.

5. Justin Bieber – Mistletoe

Az egykori tinibálvány 2011-es dala az „Under the Mistletoe” (A fagyöngy alatt – a szerk.) című albumáról az Egyesült Államokban épphogy kimaradt a Top 10-ből, a világ egyéb tájain azonban osztatlan sikert aratott.

