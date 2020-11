Egy csodálatos személyiséget vesztettünk el – Leslie Mandoki búcsúja Benkő Lászlótól

Megosztás Tweet



Leslie Mandoki szerint – sőt, Gorbacsov szerint is – a rockzene döntötte le a kommunizmus falait. A vasfüggönyt és a berlini falat. Ha ez igaz, márpedig hihetünk nekik, akkor ebben a máig ható cselekedetben nagy része volt a napokban elhunyt Benkő Lászlónak is.

„Benkő Laci egy kivételes, különleges személyiség volt a mi szakmánkban” – fogalmazott Leslie Mandoki, eredeti nevén Mándoki László, magyar zenész a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Úgy gondolja, sok az egocentrikus személyiség a zenei világban, de szerinte Benkő László ennek az ellentéte volt, mindig mosollyal, mindig szeretetteljesen, szeretetreméltóan és mindig segítőkészen, a fiatalokat felkarolva élt, csodálatos személyiségnek nevezte.

A zenész visszaemlékezett arra, hogy amikor az Omegából kivált Presser Gábor és Laux József, mindenki úgy érezte – beleértve a kommunista vezetést is –, hogy a zenekar szétesett, pedig ezután virágzott csak fel igazán.

Azt mondta, őket az is összekötötte, hogy mindig is hősnek tartotta az együttest és mindig is annak fogja tartani őket bátorságuk miatt, amikor a vasfüggönyt a keleti oldalról döngették.

„Szörnyű ez a halálhír és egy nagyon-nagyon jó embert, egy csodálatos személyiséget vesztettünk el vele” – jelentette ki Leslie Mandoki.

Közölte, az Omega túl erős volt ahhoz, hogy őket a kommunista vezetés megtiporja. Benkő László egy igazi építőmestere volt a szakmának – zárta.