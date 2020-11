Töretlen A Dal népszerűsége: több mint 400 produkció pályázott a jubileumi műsorra

A járványhelyzet ellenére összesen 412 pályázat érkezett A Dal 2021 című műsorba, amelyben jövőre tizedik alkalommal keresik az ország slágerét. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság műsorában a jelentkezők közül a korábbiaknál is többen, összesen 40-en mutathatják be produkciójukat, közülük többeket is díjaznak majd.