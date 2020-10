Két vidéki magyar város is bemutatkozik az MTV zenei showjában

Veszprém és Esztergom is bemutatkozik az MTV EMA 2020 online showban, a rendezvény hivatalos partnere ebben az évben Magyarország. A világsztárokat felvonultató különleges zenei díjátadón az ország jellegzetes tájai is megjelennek majd, ahonnan az esemény műsorvezetői Budapest mellett a két dunántúli városból is bejelentkeznek – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szombaton.