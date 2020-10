Egymilliárd ember szeme szegeződhet Budapestre novemberben

Tell us who are YOU'RE voting for at https://t.co/y6i2iDPOjo ! pic.twitter.com/LB5j2j1fro

A könnyűzenei világ egyik legfontosabb eseménye, az MTV European Music Awards (MTV EMA) házigazdája lesz Budapest november 8-án.

Egészen mostanáig egyszer sem adott otthont a régió ennek a világhírű eseménynek, Budapest viszont november 8-án magára vonhatja akár egymilliárd ember figyelmét - hangsúlyozta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény.

A járványhelyzetre való tekintettel a több mint negyed évszázados rendezvénysorozat 2020-ban rendhagyó programmal szolgál. Az MTV EMA 2020 Show névre keresztelt díjátadó ezúttal virtuális műsorral jelentkezik majd Budapestről és Londonból, a műsorvezető pedig a Little Mix lánycsapat lesz. Az adás négy ikonikus magyarországi helyszínt érint majd - közölte az MTÜ.

Honestly been struggling to keep this a secret and now we can finally scream it out loud for the world to hear...

*Cue the confetti 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

🗣️ @LittleMix WILL BE HOSTING THE 2020 #MTVEMA 8 NOV BB!!!! pic.twitter.com/InjRb00ZdP

— MTV EMA (@mtvema) October 20, 2020