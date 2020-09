Weöres Sándor feldolgozás az Akusztikban a Muzsik és Volkovától, ahogy még nem hallottuk

Megosztás Tweet



A Muzsik és Volkova az A38 színpadán egyedi akusztikus koncerttel örvendezteti meg az M2 Petőfi TV nézőit. A záhonyi testvérpár a ZUP zenekarból is ismerős lehet, azonban 2016 óta a saját útjukat járják.

Repertoárjukban magyar nyelvű szerzeményeik mellett gyakran bukkannak fel orosz nyelvű feldolgozások, illetve versmegzenésítések is. Az Akusztik felvételére is készültek versmegzenésítéssel, azonban egy új felállásban.

„Mi alapvetően duóban koncertezünk, néha trióban Prommer Patrikkal (dob) kiegészülve. Erre az alkalomra rajta kívül még Takács Szabit hívtuk meg, aki nagybőgő mellett akusztikus gitáron is színesítette a dalainkat. Ilyen hangszerelésben élőben nem sűrűn szólalnak meg a számaink. Sőt, volt még két kiemelt vendégünk is: Pintér Zsolt (mandolin, vokál) és Lee Olivér (gitár, vokál)”– kezdte Farkas Kriszti, a Muzsik és Volkova egyik tagja, aki azt is elárulta, hogy repertoárjuk részét képezi Weöres Sándor Táncol a Hold című költeményének feldolgozása is, azonban így még soha nem volt hallható.

„A Táncol a Hold versmegzenésítésünk alapvetően duós hangszerelésű, viszont az Akusztikban ebben a dalban majdnem az összes színpadon lévő húros hangszer megszólalt. Pintér Zsolti mandolinon, Lee Olivér és Muzsik gitáron, Takács Szabi nagybőgőn, én pedig ukulelén játszottam, és mindenki énekelt hozzá. Ennyi hang, ennyi húr. Igazán nagy ereje volt!” – tette hozzá.

A Muzsik és Volkova Akusztik 2020. szeptember 13-án 22:00 órai kezdettel hallható a Petőfi Rádióban, majd egy nappal később szeptember 14-én hétfőn, 22:15-kor a teljes koncert látható lesz az M2 Petőfi TV-n.

A címlapfotó illusztráció.