Jövőre is honfoglalatnak a faital, pályakezdő zenészek

Hetedik alkalommal jelentetett meg pályázati felhívást induló zenekaroknak és előadóknak az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma. A pályájuk elején járó, színpadi tapasztalattal, saját dalokkal rendelkező, nem teljesen kezdő formációk szeptember 8-ig nyújthatják be anyagaikat az NKA honlapján keresztül.

A 2014-ben indult Hangfoglaló Program (korábban Cseh Tamás Program) egyik legismertebb alprogramja a pályájuk elején járó, a szélesebb szakma és közönség előtt megnyilvánulni igyekvő formációkat segíti – szerepel a szervezők által az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben.

Az elmúlt hat évadban 167 zenekar kapott többségében kétmillió forintos támogatást ahhoz, hogy legalább öt új dalt rögzítsen profi körülmények között, hanghordozót jelentessen meg, minőségi videoklip és fotóanyag álljon rendelkezésükre és bemutassák a pályázati időszak alatt készült dalaikat. A támogatottak között volt többek között a Bagossy Brothers Company, a Lóci Játszik, a Margaret Island, a Fatal Error, a Csaknekedkislány, a Mörk, a Belau, a Platon Karataev, iamyank, Szeder, Siklósi Örs és Áron András Apey is.

A Hangfoglaló Program pályázati felhívásának fedezetét továbbra is az úgynevezett üres adathordozók után szedett jogdíjak NKA-hoz kerülő negyede biztosítja. A korábbi évek kiírásához képest fontos változás, hogy a beküldendő három hanganyagból legalább egyen magyar nyelvű dalt kell bemutatnia a pályázóknak és idén nem kizáró ok az élő kiadói együttműködés. Ugyanakkor továbbra is

olyan pályájuk elején járó zenekarok és énekesek jelentkezését várja a kollégium, akiknek eddig legfeljebb egy, nem szerzői kiadású lemezük jelent meg,

az elmúlt évben maximum húsz koncertjük volt és csak két olyan dallal rendelkeznek, amelyeket az előző 12 hónapban ötnél többször játszottak országos rádiók.

A pályázatnak továbbra sem célja tribute formációk és korábbi, befutott zenekarok tagjaiból alakult új együttesek és élőben megszólaló hangszerek nélkül dolgozó produkciók finanszírozása. Ugyancsak korlátozottan pályázhatnak a Hangfoglaló Induló Előadói Alprogramjában valamilyen formában, a korábbi években már támogatott előadók és zenekari tagok által alkotott új formációk.

A Hangfoglaló Program kollégiuma ismét több körben kívánja bevonni a végső döntés előkészítésébe a könnyűzenei szakma képviselőit. Először hatvan szakmabeli mond véleményt a pályázók által beküldött három-három dal alapján, ennek figyelembevétele mellett alakítja ki a kollégium azt a szűkített listát, amelyre a Könnyűzenei Szolgáltató Iroda (KÖSZI) lebonyolításában a meghallgatásra behívandók kerülnek.

A meghallgatást - ahol minden formációnak legalább két dalt élőben, színpadon kell előadnia - a tervek szerint október közepén,

a Dürer kertben tartják tizenöt szakember előtt, akik több listát felállítva tesznek javaslatot a kollégiumnak a támogatottak körére. A meghallgatásra idén is automatikusan bekerülnek az Öröm a Zene tehetségkutató (2019/2020-as évad) egyes helyszíneinek győztesei, amennyiben érvényes pályázatot nyújtanak be az NKA-hoz.

A végső döntést a kollégium várhatóan október végén hozza meg,

és valamikor december elején hirdetik ki azt a húsz zenekart, amely 2021-ben egységesen kétmillió forintot kap tervei megvalósításához. Ugyanekkor derülhet ki a kezdő elektronikus zenei producerek és dj-k számára kiírandó pályázat eredménye is, aminek megjelenése még augusztusban várható.

A címlapfotó illusztráció.