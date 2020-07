Százmilliókra pályázhatnak a vallásos könnyűzene képviselői

Megosztás Tweet



Hangszerek beszerzésére vagy azok felújítására pályázhatnak a vallásos könnyűzene képviselői. A magyar keresztény vallásos könnyűzene az elmúlt időszakban felkerült a világtérképre és komoly sikereket ért el, erről Rétvári Bence parlamenti államtitkár beszélt. A mostani több száz milliós keretösszegre augusztus 10-ig lehet pályázni – hangzott el az M1 Híradójában.

Gável András és Gável Gellért alakította meg az Eucharist zenekart, és bibliai témájú dalokat írnak, adnak elő. A testvérpár számára az egyik legfontosabb dolog, hogy minél több emberhez eljusson a keresztény zene, nemrég jelent meg a zenekar legújabb lemeze.

„Ma ezzel a zenével ki lehet állni akár a legnagyobb színpadokra is, és ezeknek a daloknak helye van és létjogosultsága van a templomok liturgiájában” – mondta Gável András, az Eucharist zenekar vezetője.

A két zenész munkáját korábban könnyűzenei díjjal is elismerték. A Szikra-díj célja a keresztény zene hazai tehetségeinek elismerése. A szervezet mentorokat, stúdióhelyet és ha kell, anyagi segítséget is biztosít a zenészeknek azért, hogy dalaikat a rádiókban is lehessen hallani.

Bolyki György, a Szikra-projekt vezetője szerint egyáltalán nem baj, ha egy keresztény dal slágergyanús. „A sláger az azt jelenti, hogy sokan szeretik hallgatni, és szerintem ez nem szégyen, hanem egy tök jó dolog” – fogalmazott.

A kormány tavaly indította el azt programot, amelyben mintegy 600 millió forintos keretösszegre lehetett pályázni a hazai keresztény könnyűzene képviselőinek.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára szerint a magyar vallásos könnyűzene az elmúlt időszakban felkerült a világtérképre, de még szüksége van a támogatásokra.

Elmondta, hogy tehetséggondozással, díjátadásokkal alkotóművészek és alkotóműhelyek támogatásával elégíti ki azt az igényt, amit a rendszerváltás előtt tiltottak, azóta megtűrtek, és végre most pedig már oda jutottunk, hogy igyekszünk állami eszközökkel is segíteni.

Júliustól egy újabb pályázatot írtak ki a zenészek számára, amit külhoni magyar szervezetek számára is megnyitottak.

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár elmondta, „hogy 100 millió forint jut majd azoknak a kezdőknek, akik hangszert szeretnének a kezükbe kapni, 300 milliós keretösszeg azoknak a profiknak, akik le akarják cserélni a hangszereiket, és 100 milliós keretösszeg áll rendelkezésre az elszakított nemzetrészeken élő magyar honfitársaink számára”.

A keresztény együttesek hangszerbeszerzésre és -felújításra fordíthatják a támogatást.

A pályázatokra augusztus 10-ig lehet jelentkezni az Emmi honlapján.