Öt legnépszerűbb szerzeményével emlékezünk Ennio Morriconéra

Elhunyt hétfőn, 91 éves korában Ennio Morricone olasz zeneszerző – közölte családja az ANSA hírügynökséggel.

A legnagyobb videómegosztóra feltöltött szerzeményeinek nézettsége alapján az öt legnépszerűbb közül az ötödik, közel 5 millió megtekintéssel: Your Love – Dulce Pontes (Szerelem)

A negyedik, 5,5 millióval: C’era una Volta il West (Volt egyszer egy Vadnyugat)

A harmadik, 6,3 millióval: Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo (A jó a rossz és a Csúf)

A második, 25 millióval: The Mission Main Theme (A küldetés fő témája)

És az első, 54 millió megtekintéssel: For A Few Dollars More (Néhány dollárral többért)